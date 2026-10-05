Una concurrida estación del Metro de Nueva York perderá servicio por casi dos meses: desde cuándo

Los trenes de la línea 1 hacia downtown dejarán de detenerse temporalmente en 125 St, en Upper Manhattan. El cambio comenzará el 24 de octubre y se extenderá hasta el 18 de diciembre, con modificaciones adicionales durante los fines de semana.

Los pasajeros del Metro de Nueva York que utilizan la línea 1 deberán prepararse para un cambio importante que afectará durante casi dos meses los viajes desde Harlem y otras zonas de Upper Manhattan hacia Midtown y Downtown.

A partir del 24 de octubre de 2026, los trenes 1 en dirección sur no se detendrán en la estación 125 St, ubicada en Broadway y West 125th Street. La modificación está prevista hasta el 18 de diciembre y responde a trabajos de rehabilitación de la estación.

Esto no significa que 125 St vaya a cerrar completamente. Los trenes que circulan hacia Uptown continuarán realizando su parada habitual, pero quienes viajen en sentido contrario deberán utilizar otras estaciones y regresar hacia el norte para llegar a esa parada.

La modificación tendrá además un impacto mayor durante los fines de semana, cuando los trenes 1 hacia downtown circularán como expresos en un tramo de Upper Manhattan.

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Qué pasará con la estación 125 St de la línea 1

El cambio comenzará el sábado 24 de octubre y afectará principalmente a quienes utilizan la línea 1 para trasladarse desde sectores como Washington Heights, Inwood, Harlem y el área de Columbia University hacia el centro y sur de Manhattan.

Durante los días de semana, los trenes 1 hacia downtown pasarán por 125 St sin detenerse. Los pasajeros cuyo destino sea esa estación podrán continuar hasta 116 St-Columbia University, cambiar allí a un tren 1 en dirección uptown y regresar hasta 125 St. El acceso en sentido norte permanecerá disponible.

La estación se encuentra sobre Broadway, cerca del campus Manhattanville de Columbia University, y constituye un punto importante para quienes viven, trabajan o estudian en West Harlem y Manhattanville.

Los fines de semana habrá más estaciones afectadas

El cambio será mayor los sábados y domingos. Durante esos días, los trenes 1 en dirección downtown circularán como expresos entre 137 St-City College y 96 St, por lo que omitirán las estaciones intermedias de ese tramo.

Quienes necesiten llegar a 125 St deberán continuar hasta 96 St, cambiar allí a un tren que viaje hacia Uptown y regresar. Por eso, el recorrido dependerá del día:

De lunes a viernes: para llegar a 125 St desde el norte, habrá que continuar hasta 116 St y regresar en dirección uptown.

para llegar a 125 St desde el norte, habrá que continuar hasta 116 St y regresar en dirección uptown. Sábados y domingos: habrá que continuar hasta 96 St y regresar hacia el norte.

Los pasajeros no tendrán que salir del sistema ni pagar nuevamente para realizar esos cambios.

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Por qué la MTA modificará el servicio

La interrupción está relacionada con trabajos de rehabilitación en la estación 125 St. Las tareas incluyen reparaciones en el andén y en componentes estructurales de acero que están expuestos de manera permanente a las condiciones climáticas.

Aunque el cambio de servicio anunciado se extenderá hasta el 18 de diciembre, las obras en el andén sur continuarán durante más tiempo.

El cronograma prevé que esa etapa se prolongue hasta el primer trimestre de 2027. Posteriormente, los trabajos avanzarán hacia el lado norte de la estación.

Qué alternativas tienen los pasajeros

125th Street cuenta con numerosas opciones de transporte, por lo que los usuarios pueden evaluar rutas alternativas dependiendo de su origen y destino. Entre las líneas de autobús que pueden resultar útiles están M4, M104 y M125.

El M125, por ejemplo, circula por 125th Street y permite conexiones con diferentes sectores de Harlem y con The Hub, en El Bronx. La zona también cuenta con acceso a otras líneas de subway en distintos puntos de 125th Street, entre ellas A, B, C, D, 2, 3, 4, 5 y 6.

Para algunos pasajeros, cambiar de línea antes de llegar a West Harlem podría resultar más rápido que continuar hasta 116 St o 96 St para regresar posteriormente en dirección uptown.

La estación 125 St tendrá tres nuevos ascensores

Las obras actuales coinciden con un proyecto mucho más amplio para transformar la estación y mejorar su accesibilidad. La MTA y Columbia University anunciaron un acuerdo por el cual la universidad aportará $33 millones para mejoras en la estación de la línea 1. El proyecto contempla tres ascensores: uno conectará la calle con el mezzanine y otros dos permitirán acceder desde allí a los andenes.

También están previstas mejoras en las escaleras mecánicas y otras intervenciones sobre la infraestructura.

La futura incorporación de ascensores es especialmente relevante porque actualmente la estación no cuenta con accesibilidad completa para pasajeros con discapacidades, adultos mayores, familias con cochecitos o viajeros que transportan equipaje.

La construcción de esa etapa está prevista para comenzar en 2028.

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Qué revisar antes de viajar en la línea 1

Los pasajeros que habitualmente utilizan 125 St deberán prestar especial atención al calendario a partir del 24 de octubre. La MTA puede modificar los trabajos programados por condiciones climáticas, necesidades operativas u otros factores, por lo que conviene comprobar el estado del servicio antes de iniciar el viaje.

La información actualizada puede consultarse directamente en MTA.info y mediante la aplicación oficial de la MTA.

El cambio principal, sin embargo, ya tiene fechas definidas: desde el 24 de octubre hasta el 18 de diciembre, los trenes 1 hacia downtown no se detendrán en 125 St, una modificación que obligará a miles de pasajeros de Upper Manhattan a ajustar sus recorridos habituales.