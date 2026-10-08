Cómo calcular porciones de comida para ahorrar dinero y evitar desperdicios

Comer y cuidar del bolsillo es posible con una estrategia de cálculo de porciones para el menú. Una ingeniera en alimentos explica cómo se hace y otros trucos para ahorrar sin sacrificar cantidades ni desperdiciar alimentos.

La experta en conservación de alimentos, Montserrat Meléndez, explica que para comer bien sin desperdiciar es clave tener en cuenta la relación entre gramos de porción, número de porciones y número de personas.

La fórmula secreta: cómo calcular porciones exactas por persona

Para hacer las estimaciones, Meléndez detalla que para proteínas (carne, pollo y pescado) se calcula:

Come poco: 100 g.

100 g. Promedio: 150 g.

150 g. Come mucho: 200 g.

Mientras que para los huevos, se calcula una pieza para el que come poco, dos para un consumo promedio y tres piezas para el que come mucho.

Las leguminosas cocidas se calculan de la siguiente manera:

Come poco: 1/3 de taza.

1/3 de taza. Promedio: 2/3 de taza.

2/3 de taza. Come mucho: 1 taza.

Para el queso:

Come poco: 20 a 30 g.

20 a 30 g. Promedio: 40 g.

40 g. Come mucho: 50 a 70 g.

Los embutidos:

Come poco: 40 g.

40 g. Promedio: 60 g.

60 g. Come mucho: 70 a 90 g.

Compras inteligentes en el supermercado: seguridad y ahorro

Para ser más precisos, propone hacer una prueba inicial de una semana una vez que se han hecho los cálculos con las porciones referenciales, para luego realizar ajustes de acuerdo con tus necesidades.

Además, ofrece otros consejos para hacer compras seguras en el supermercado:

Alimentos congelados

Conoce las señales clave para descartar alimentos congelados o latas maltratadas de forma segura antes de comprarlos en el supermercado. Crédito: Shutterstock

Si un producto congelado tiene cristales de hielo grandes por dentro del empaque o escarcha en exceso, es preferible descartarlo. Estos cristales son una señal de que se descongelaron en algún punto y se volvieron a congelar.

Latas maltratadas

Una abolladura profunda en la costura de una lata puede permitir que las bacterias entren en la lata. Crédito: Africa Studio | Shutterstock

A la hora de elegir productos enlatados, es importante descartar los que estén abollados, inflados, oxidados, con fugas, perforaciones o grietas. Por previsión, la ingeniera descarta las latas que están pegajosas por fuera, ya que puede ser señal de que se perforaron o de que pueden desarrollar bacterias como el Clostridium botulinum.

Elegir por fecha

Aunque es muy frecuente elegir productos que están al fondo de los estantes, Meléndez advierte que lo importante es revisar la fecha y verificar si se lo va a comer antes de que caduque.

Cómo proteger la cadena de frío desde el mercado hasta casa

Al comenzar a hacer el mercado, recomienda empezar por los alimentos que están a temperatura ambiente, seguir con los congelados y dejar para el final los fríos. Esto permitirá que la cadena de frío se preserve hasta llegar a casa.

Adicionalmente, aconseja llevar una hielera para meter los alimentos que requieren frío y, al llegar a casa, llevarlos inmediatamente al refrigerador o congelador, según sea el caso.

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