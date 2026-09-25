Cómo guardar la comida recién hecha para evitar intoxicaciones, según un chef

Aunque a simple vista conservar alimentos por más tiempo no representa mayor grado de dificultad, conocer y comprender los factores que impiden mantenerlos en buen estado es clave.

El chef Heinz Wuth, especializado en gastronomía científica, señala que en la conservación de alimentos es crucial mantener a raya a las bacterias y los hongos, que encuentran su hábitat ideal en la humedad y se alimentan de los azúcares, los carbohidratos y las proteínas presentes en los alimentos.

Sus recomendaciones son bastante simples, pero poderosas: evita dejar la comida mucho tiempo afuera mientras se enfría. Incluso si aún está tibia, recuerda colocarla siempre en un recipiente hermético (puedes extenderla previamente para que baje la temperatura con mayor rapidez).

Cómo actúan las bacterias en los alimentos

Los microorganismos presentes en la comida se alimentarán y generarán diversas reacciones bioquímicas que volverán la comida no apta para el consumo humano. “Estará contaminada y podría causarnos una intoxicación alimentaria. De esta manera, perdemos la inocuidad de los alimentos”.

Los microorganismos, por lo general, encuentran su hábitat ideal en temperaturas medias; ni el calor muy intenso ni el frío extremo les favorece. Por esta razón, cuando la comida dura mucho tiempo en el congelador o varios días en el refrigerador, no representa mayores riesgos. Sin embargo, “corren un grave peligro a temperatura ambiente, ya que el rango entre 15 °C y 30 °C es el preferido por una gran variedad de microorganismos”.

En este rango se multiplicarán exponencialmente en la comida y la humedad, haciendo que el alimento sea mucho más peligroso.

Cómo conservar los alimentos de manera segura

¿Es seguro guardar la comida caliente en el refrigerador? Crédito: Shutterstock

Cuando cocinas tus alimentos, lo natural es dejarlos enfriar a temperatura ambiente, puesto que por lo general los preparas para el almuerzo o la cena. A continuación, respecto a lo que queda dentro de la olla:

Transfiere los alimentos a un recipiente amplio. Esto permitirá que, al incrementar la superficie de contacto, la comida se enfríe con mayor rapidez. Traslada los alimentos directamente a cualquier recipiente hermético, ya sea de plástico o de vidrio. Ciérralo de forma estanca y llévalo de inmediato al refrigerador.

Con este método se garantiza que el alimento esté expuesto poco tiempo a la temperatura ambiente y colocarlo al instante en el frío, lo que ayuda a que se conserve durante más período.

Otro infaltable es usar un recipiente hermético, ya que “muchos microorganismos necesitan oxígeno para proliferar. Cuando les privamos de este elemento, dificultamos o impedimos por completo su crecimiento”.

Guardar tus alimentos en recipientes de grado alimenticio evita que las bacterias se alojen en grietas y protege el sabor original de tus recetas. Crédito: Shutterstock

¿Qué pasa si dejamos la comida a temperatura ambiente?

¿Sabías que el arroz no debe pasar más de dos horas a temperatura ambiente? Para evitar la proliferación de la bacteria Bacillus cereus, es vital guardarlo en un recipiente hermético y consumirlo en un máximo de 3 días. Crédito: Shutterstock

Si es por olvido o porque prefieres dejar enfriar la comida a temperatura ambiente, es fundamental que no supere las dos horas.

El experto explica que el ciclo de reproducción “de los microorganismos toma en promedio 30 minutos, por lo que en dos horas completaremos cuatro ciclos, lo que se traduce en millones de bacterias”.

La recomendación es clara: una vez termines de comer, asegúrate de que la olla o sartén no permanezca demasiado tiempo en el exterior. Si esto llega a suceder, enfría la comida rápidamente.

Otro mito que desmonta Wuth es que no hay ningún problema en introducir alimentos calientes dentro de un recipiente hermético y llevarlos de inmediato al refrigerador; muchos creen que esto puede dañarlo, pero es completamente falso.

¿Cuánto tiempo dura la comida en el refrigerador?

Luego de seguir el paso a paso y las recomendaciones del experto, la preparación podrá durar entre 4 y 5 días en refrigeración. Mientras que si se congela, puede mantenerse en perfecto estado por más de 3 meses.

A la hora de comer los alimentos, solo debes retirarlos y recalentarlos muy bien utilizando tu método preferido.

Por medidas de seguridad y para evitar intoxicaciones, evita volver a guardarlos. “La secuencia de refrigerar, calentar, enfriar y volver a calentar incrementa drásticamente la probabilidad de proliferación microbiana. Como regla de oro: recalienta solo una vez”, explica.

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