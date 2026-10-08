Sancionan a Granit Xhaka por falsificar un certificado de COVID-19

Granit Xhaka, capitán de la selección de Suiza, ha sido multado con 150,000 francos (160,000 euros) por haber falsificado un certificado de vacunación contra la covid durante la pandemia, aunque eludirá el pago si no comete ninguna otra infracción.

Según explicó la estrella helvética en su cuenta de Instagram, la Fiscalía de Lucerna ha suspendido el castigo, lo que significa que no ejecutará la sanción si no hay reincidencia.

“Fui condenado por orden penal a una multa suspendida de 50 tasas diarias de 3,000 francos suizos cada una, con un período de prueba de dos años, por obtener fraudulentamente una certificación falsa”, escribió el jugador en redes sociales.

El jugador de Basilea, actualmente en el Sunderland inglés y en pasadas temporadas pieza clave de equipos como el Arsenal o el Bayer Leverkusen, reconoció que en su día abrigó “profunda desconfianza hacia la vacuna” contra la covid.

BREAKING: Granit Xhaka has been fined £136,265, suspended for two years, for forging a COVID-19 certificate ? pic.twitter.com/Mb0zHlVRZ6 — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 8, 2026

“Acepto la decisión y asumo la responsabilidad”, señaló el centrocampista, quien debido a esta polémica fue apartado de la selección nacional en los cuatro partidos de Liga de Naciones recientemente disputados, que la ‘Nati’ saldó con pleno de victorias.

No se ha aclarado sin embargo en qué circunstancias utilizó el falso certificado con el que simuló haberse vacunado, ni durante cuánto tiempo.

Xhaka fue apartado de la selección por su caso y el COVID-19

El capitán de la selección suiza de fútbol, Granit Xhaka, no participó en los partidos de la Liga de las Naciones después de reconocer en septiembre que utilizó un falso certificado de COVID.

“En aquel momento, la cuestión de la vacunación contra el COVID-19 me provocaba una gran preocupación y despertaba en mí serias dudas. Sentía una profunda desconfianza hacia la vacuna y estaba preso de la angustia y la duda”, declaró Xhaka en su cuenta de Instagram.

La decisión de no participar en los partidos de la próxima ventana internacional fue tomada “de común acuerdo” durante una conversación entre el jugador y la dirección de la Asociación Suiza de Fútbol (ASF).

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