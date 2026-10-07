Ex-futbolista Ramón Vega planea postularse como candidato a presidente en FIFA

El suizo Ramon Vega, exinternacional con Suiza y ex de equipos como el Tottenham Hotspur y el Celtic de Glasgow, tiene la intención de presentarse a las elecciones a presidente de la FIFA que se celebrarán a principios de 2027.

Vega, de 55 años, es la primera persona que se ha posicionado como posible rival de Gianni Infantino en estas elecciones.

Infantino, pese a toda la polémica que ha suscitado su intención de vender participaciones privadas de la Copa del Mundo y de la cantidad de entes que han pedido su dimisión, declaró que se presentará a la reelección.

? Ramon Vega has announced he will stand against Gianni Infantino in FIFA’s presidential election in March next year.



?? “I am standing because my life has prepared me to serve the game.



“I believe I have a duty and a social responsibility to protect and defend football: its? pic.twitter.com/xQyGrpECD1 — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 7, 2026

¿Quién fue Ramón Vega?

Este exdefensa, con pasado en Suiza e Inglaterra y que vistió en 29 ocasiones la camiseta del combinado nacional, se retiró en 2004 y ha trabajado en el sector de las finanzas desde entonces.

“Me presento para reunir a la familia del fútbol y llevar a cabo una reforma y una modernización de la FIFA, restaurar su estabilidad y su credibilidad y reconstruir la confianza que nuestro deporte urgentemente necesita. Me presento porque mi vida me ha preparado para ayudar a este deporte”, dijo Vega en declaraciones recogidas por la cadena británica BBC.

“El fútbol no pertenece a presidentes, confederaciones o administraciones. El fútbol va más allá de eso, es el deporte de la gente. La actual presidencia ha desmoralizado el fútbol. Ha dañado la credibilidad de la FIFA. Tenemos que parar esto y que no vaya a peor”.

Las candidaturas para estas elecciones tienen que presentarse antes del 18 de noviembre. La votación se producirá el próximo 18 de mayo en el congreso de la FIFA que tendrá lugar en Rabat (Marruecos).

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