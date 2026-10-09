Cómo revertir el hígado graso: 5 alimentos a evitar para eliminar el azúcar oculto

Comer cereales en el desayuno, agregar un poco de salsa a las comidas, consumir embutidos y tomarse unas copas son hábitos que, sin darte cuenta, inflaman tu hígado.

El médico internista y endocrinólogo Rawdy Reales explica que “comer a diario alimentos ricos en azúcares y grasas saturadas procesadas inflaman el hígado y generan estrés oxidativo, lo que impide superar la resistencia a la insulina y regular los niveles de triglicéridos, haciendo que el hígado graso empeore”.

Reales advierte que es fundamental comprender que estos alimentos, “cuando alguien te los ofrece o los consumes, puedes sentir que no te hacen daño, pero en realidad te perjudican mucho”.

1. Salsas comerciales: Cuando lo saludable se vuelve tóxico

La salsa de tomate (ketchup), mayonesa, salsa de soya, mostaza y cualquier salsa del color que usan en la cocina contienen aditivos, azúcares y jarabe de maíz de alta fructosa; son dañinas para la salud, y el doctor explica por qué.

A veces intentamos comer bien, pero le añadimos a la ensalada una salsa roja, blanca o mostaza, convirtiendo una ensalada que era beneficiosa en algo tóxico para ti, agrega.

En su lugar, aconseja aderezar las ensaladas con sal y limón, y un poco de aceite de oliva virgen extra, lo cual te aportará beneficios, ya que el aceite de oliva contiene grasas saludables que ayudan a la recuperación del hígado.

2. Cereales de desayuno: El azúcar oculto tras divertidos personajes

Muchos de los cereales para el desayuno son calificados como comida ultraprocesada, pero ¿eso significa que son malos para la salud? Crédito: Getty Images

Aunque para muchos es inofensivo, los cereales de desayuno coloridos y endulzados, y algunas variedades que se venden como ligeras y que contienen granola u otros ingredientes, tienen cantidades masivas de azúcar.

El experto recuerda que el verdadero problema del hígado graso no es la grasa: es la gran cantidad de azúcar que nuestro cuerpo almacena y convierte en grasa, es decir, en triglicéridos, que terminan llegando al hígado, acumulándose allí y deteriorando progresivamente la enfermedad de hígado graso.

En su lugar, recomienda consumir salvado de trigo, avena y cáscaras de psyllium para obtener una cantidad importante de fibra.

Explica que cuando la fibra llega al intestino, estimula la producción de sustancias como el butirato, el acetato y el propionato, que promueven la producción de la hormona GLP-1, la misma hormona presente en medicamentos populares como la semaglutida y la tirzepatida.

3. El gran engaño de los jugos y las bebidas azucaradas

Las bebidas azucaradas, como los refrescos o cualquier bebida endulzada con azúcar. También incluye los jugos de frutas, el jugo de fresa, los jugos verdes con manzana añadida, el jugo de sandía, el jugo de melón y el jugo de piña.

Los jugos de fruta natural con azúcar añadida elevan el índice glucémico, deterioran los niveles de insulina y empeoran el desarrollo del hígado graso.

La resistencia a la insulina provoca que esos triglicéridos se almacenen en las células hepáticas y se oxiden, y tu hígado se encuentra ahora en camino hacia la fibrosis, la cirrosis y el cáncer de hígado.

4. El peligro oculto de las carnes procesadas y las grasas dañinas

Las carnes procesadas son una de las peores opciones de proteína para la salud. Crédito: Pixel-Shot | Shutterstock

Las salchichas o el salami ultraprocesados no son una buena opción para comer proteínas, ya que contienen conservantes que aumentan el daño estomacal y a la microbiota, y contribuyen a empeorar el daño hepático.

En su lugar, las alternativas son la carne magra, el pollo y el pescado. Pero hay algo peor que eso.

5. Bebidas sociales y el protocolo de recuperación hepática

Las personas con hígado graso deben dejar de beber alcohol durante al menos 6 meses dentro de un protocolo que nos permita identificar qué causó el hígado graso en primer lugar.

Reales explica que el alcohol, sumado a la prediabetes, la resistencia a la insulina, la diabetes, el exceso de peso y la obesidad, puede afectar gravemente el hígado.

Qué hacer:

Los jugos de fruta concentran una gran cantidad de fructosa libre sin fibra, lo que acelera la resistencia a la insulina y empeora el hígado graso. Crédito: Shutterstock

Iniciar una rutina de actividad física básica que aumente la masa muscular. Se ha descubierto que la masa muscular envía señales que llegan al hígado y ayudan a revertir el hígado graso. Intervenir en la microbiota intestinal utilizando prebióticos, que son las fibras que consumimos (pueden ser solubles o insolubles), presentes en alimentos como guisantes, lentejas y garbanzos.

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