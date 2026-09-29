¿Hígado graso? Cómo cuidarlo y el protocolo de 24 horas para su limpieza natural

Más allá del tipo de alimentos que incluyen en tu dieta, la hora en la que comes es un factor clave para promover la salud hepática. El hígado es el único órgano capaz de regenerarse por completo, realiza más de 500 funciones diarias y, como no tiene terminaciones nerviosas de dolor, se va dañando en completo silencio.

El doctor Carlos Jaramillo, especialista en medicina funcional, propone un protocolo de alimentación de 24 horas para ayudar al hígado a cumplir su ciclo natural a través de una combinación de alimentos y en las horas que permitan su proceso de autolimpieza.

Un estudio reciente publicado por la revista Nature Communications Medicine confirma que el hígado graso es una condición que va en aumento, al punto que se estima que más del 40% de los adultos estadounidenses padecen enfermedades con una mayor incidencia entre la población hispana.

Los dos turnos del hígado: Recepción vs. Limpieza

Para que el hígado se repare y limpie la grasa, hay que comprender cómo este órgano opera en dos turnos estrictos:

Turno de recepción: cuando comemos, la insulina se eleva y le ordena al hígado almacenar energía y empaquetarla como grasa. Mientras la insulina esté alta, el hígado tiene prohibido liberar grasa; solo recibe mercancía.

cuando comemos, la se eleva y le ordena al hígado almacenar energía y empaquetarla como grasa. Mientras la insulina esté alta, el hígado tiene prohibido liberar grasa; solo recibe mercancía. Turno de limpieza: esto ocurre solo cuando pasas horas sin comer y la insulina baja. Es el turno nocturno del almacén: el hígado saca la grasa almacenada, limpia los acumulados y comienza la reparación celular.

Aunque estos procesos son claves, el problema se presenta por los hábitos de consumo, ya que, entre comidas, meriendas y picoteo, pasan hasta 15 horas al día comiendo, lo que mantiene la insulina siempre alta y elimina por completo el turno de limpieza.

De hecho, esto quedó demostrado en un estudio reciente publicado por Nature, que evaluó los efectos del ayuno intermitente frente a una dieta baja en calorías sobre el perfil lipídico, el estado glucémico y la fibrosis hepática en pacientes con hígado graso no alcohólico (NAFLD).

El menú de 24 horas: hora por hora para cuidar tu hígado

El experto ofrece una guía paso a paso de 24 horas con comida real que puedes conseguir en cualquier mercado local y las horas de referencia:

1. El desayuno que define tu día: 7:00 AM

El desayuno ideal según la ciencia: una combinación equilibrada de proteínas, carbohidratos complejos y grasas saludables para mantener estable la glucosa. Crédito: Shutterstock

La primera comida del día marca el ritmo metabólico, por lo que se debe dar prioridad a la proteína real y grasas saludables, como un buen trozo de carne, pollo, huevos al gusto, aguacate o una porción de queso. Incluso sobrantes del almuerzo de ayer acompañados con café negro sin azúcar.

Qué evitar: Granola, muesli, cereales “saludables”, pan blanco con mermelada y jugos de fruta (incluso los naturales). El exceso de fructosa líquida va directo al hígado a convertirse en grasa.

2. Pausa para el descanso: 10:00 AM

Si a media mañana se presenta un antojo, se deben evitar los “pequeños pecados saludables” o barritas de cereal. Cada vez que comes un pequeño snack, generas un pico de insulina y apagas el turno de limpieza del hígado.

Qué consumir: Infusiones, agua con limón, agua con gas, café negro o té. Si tienes verdadera hambre a esta hora, significa que faltó proteína en el desayuno.

3. El almuerzo principal: 1:00 PM

Incluir proteínas suficiente proteina en el almuerzo es clave para mantener los niveles de saciedad y evitar los picoteos de la tarde. Crédito: Shutterstock

Una de las recomendaciones del experto es comer sin miedo con buenas porciones de proteína en cantidad adecuada a tu peso (aproximadamente 1.6 gramos por kilo corporal): pollo, pescado, carne, huevos, lácteos mínimamente procesados, lentejas o garbanzos.

Jaramillo recomienda llenar la mitad del plato con verduras y aceite de oliva. Comenzar por la proteína y los vegetales; los carbohidratos con almidón (arroz, papa, yuca o plátano) van al final y en una sola porción moderada. Come hasta quedar completamente satisfecho para evitar los antojos de la tarde.

4. La hora crítica: 4:00 PM

Las 4:00 de la tarde es una de las más críticas, sobre todo cuando se recurre a las bebidas “saludables” que tienen azúcar camuflada como jugos de caja, tés embotellados “verdes”, frappés o pequeños snacks.

En caso de comer, sugiere frutos secos, un trozo de queso o un huevo. Si no hay hambre, hidrátate con agua o infusión. La fibra en este horario es clave para evitar picos hormonales desastrosos.

5. La última cena: 7:00 PM u 8:00 PM

El secreto de una cena perfecta no es solo el ‘qué’, ¡sino el ‘cuándo’! La ciencia de la crononutrición demuestra que cenar temprano transforma tu salud. Crédito: Shutterstock

Para cerrar el día, recomienda una cena normal, tranquila, idealmente temprano, en un horario comprendido entre las 7:00 y las 8:00 pm para darle un espacio de 12 horas para que el hígado pueda cumplir su turno de reparación y limpieza.

¿Qué comer?: Incluye proteínas y vegetales . Si necesitas carbohidratos porque te ayudan a dormir bien, manténlos controlados según tu metabolismo.

Incluye . Si necesitas carbohidratos porque te ayudan a dormir bien, manténlos controlados según tu metabolismo. Por qué importa un ayuno de 12 horas: después de esta comida, se cierra la cocina por completo. Al dar a tu cuerpo de 12 a 14 horas de descanso real sin alimentos, permites que la insulina baje, el hígado active su sistema de reciclaje y comience la verdadera reparación.

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