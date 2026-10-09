Premios EL 2026: El Diario celebra el liderazgo latino y el esfuerzo familiar detrás de sus logros

Detrás de cada nombre reconocido hay un esfuerzo que rara vez cabe en una placa, título o reconocimiento público: familias que apostaron por un futuro mejor, sacrificios para sostener una vocación y la determinación de seguir adelante cuando las oportunidades parecían lejanas. Con ese espíritu, El Diario, el periódico en español de circulación diaria más antiguo de Estados Unidos, volvió a celebrar la hispanidad con la edición XXII de los Premios EL 2026, que distinguieron a 20 hombres cuyos logros también abren caminos para las nuevas generaciones.

La ceremonia, realizada este viernes en el Harvard Club de Manhattan, reunió a líderes de los negocios, las artes, la salud, la educación, los medios de comunicación y el servicio comunitario, en una celebración en la cual “el campeón de los hispanos” destacó estas contribuciones profesionales y el compromiso de convertir sus avances en oportunidades para otros.

En el marco del Mes de la Herencia Hispana, la jornada puso en primer plano el alcance del liderazgo latino, pero también el esfuerzo de las generaciones de familias migrantes que han contribuido a construir Nueva York y siguen buscando un futuro mejor para sus hijos.

Luis Romero, director de Ventas de My Code: “el trabajo de los hispanos importa y sus historias merecen ser contadas”. (Foto Eve López – Impremedia)

Historias que merecen ser contadas

Ese vínculo entre migración, familia y progreso estuvo presente en las palabras de Luis Romero, director de Ventas de My Code, empresa propietaria de El Diario. Nacido y criado en Nueva York, evocó sus raíces ecuatorianas y la ambición de quienes llegaron a esta ciudad dispuestos a trabajar y construir un legado de progreso.

Romero subrayó que la comunidad latina es una parte esencial de la historia neoyorquina, aunque sus contribuciones, liderazgo y logros no siempre reciben el reconocimiento que merecen.

“Por más de un siglo, El Diario ha hecho más que reportar las noticias, ha ayudado a defender a nuestra comunidad“, expresó al dirigirse a los homenajeados.

Asimismo, también vinculó la premiación con el papel de una institución periodística que ha acompañado a los hispanos y ofrecido una plataforma para que sus voces y experiencias sean vistas y escuchadas.

Para Carmen Villavicencio, editora ejecutiva de El Diario, reconocer esas trayectorias constituye una forma de celebrar la identidad hispana a través de aportes concretos.

“Reconocer a quienes encarnan el talento, la determinación y el espíritu de una comunidad de la que todos podemos estar orgullosos, es la mejor manera de celebrar el Mes de la Herencia Hispana”, afirmó.

Villavicencio invitó a los lectores a conocer las historias de vida y las trayectorias profesionales de los 20 galardonados, tanto en las plataformas digitales como en la edición impresa del periódico. Sus perfiles también formarán parte de un suplemento especial que circulará encartado en este medio impreso el domingo 11 de octubre.

Un liderazgo en distintos espacios

La selección de los Premios EL 2026 refleja la gran diversidad del liderazgo latino, con trayectorias que abarcan la educación superior, la medicina, la administración hospitalaria, la gastronomía, las finanzas y el emprendimiento, así como la música, el teatro, el periodismo, la seguridad pública y las telecomunicaciones.

Asimismo, se reconoce el trabajo en los servicios sociales y el desarrollo laboral, mostrando distintas formas de contribuir al bienestar y al progreso de la comunidad.

Por su parte, Dave LiCalzi, director de Operaciones de My Code, el alcance de estos premios está ligado tanto a los logros de los homenajeados como a las posibilidades que generan para quienes vienen detrás.

“Esta iniciativa nos brinda la oportunidad de reconocer a las personas detrás de ese impacto y celebrar no solo lo que han logrado, sino también las puertas que están abriendo para la próxima generación”, expresó.

Asimismo, reafirmó el compromiso de My Code de acompañar a El Diario en la difusión de las historias y contribuciones de los galardonados.

Los candidatos son nominados por la comunidad y los finalistas son seleccionados por el equipo editorial de El Diario, como parte de su misión de dar visibilidad a personas cuyas acciones generan un impacto significativo.

La editora ejecutiva de El Diario, Carmen Villavicencio, entregó el reconocimiento a Antonio Fernández, presidente de Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York. (Foto: Eve López – Impremedia)

Acompañar a quienes necesitan ayuda

La celebración también abrió espacio para recordar a quienes siguen enfrentando dificultades. En este sentido, Christopher Gorayeb, fundador de la firma de abogados Gorayeb & Associates, recibió una mención especial por los 40 años de su firma junto a la comunidad latina de Nueva York.

“Empecé como una pequeña firma de leyes con la idea de ayudar a la gente”, recordó el abogado, antes de dirigir la atención hacia trabajadores que llegan a la ciudad con aspiraciones de progreso, pero encuentran condiciones de vulnerabilidad.

Gorayeb relató casos de trabajadores que sufrieron lesiones graves y no recibieron auxilio oportuno. Afirmó que su firma ha representado a más de 12,000 trabajadores hispanos de la construcción, una experiencia que utilizó para subrayar las necesidades de quienes todavía requieren protección y acompañamiento.

Christopher Gorayeb, fundador de la firma de abogados Gorayeb & Associates, recibió una mención especial por los 40 años de su firma junto a la comunidad latina de Nueva York.

“Estos son los que vienen a lograr los sueños que hemos logrado. Y continuamente necesitan nuestra ayuda”, acotó.

Ante un salón de profesionales reconocidos por sus contribuciones, su intervención vinculó el éxito con una responsabilidad compartida: apoyar a quienes aún intentan construir una vida mejor y necesitan que otros les ayuden a encontrar oportunidades y defender sus derechos.

“La fuerza de los que aquí están presentes proviene de un gran talento, pero también de madres y padres que creyeron, se sacrificaron y siguieron adelante”, Ingrid Jiménez – Gerente de Ventas y Mercadeo de El Diario

El esfuerzo de una familia

La dimensión familiar de estos avances estuvo presente en la intervención de Ingrid Jimenez, gerente de Ventas y Mercadeo de El Diario, quien pidió ponerse de pie a familiares de los homenajeados y les dedicó un reconocimiento.

“Sus sacrificios, amor y determinación ayudaron a que sus hijos llegaran hoy hasta aquí. Sus logros también forman parte de su legado”, expresó durante su discurso.

La ejecutiva recordó que la iniciativa nació hace 22 años de una visión impulsada por la editora emérita de ese medio, Rosanna Rosado, con el norte de honrar el liderazgo latino y mostrar a los jóvenes lo que pueden alcanzar.

También agradeció el respaldo de Gorayeb & Associates, Caridades Católicas y Univision en el apoyo a esta premiación, destacando también su trabajo en la difusión de las historias de la comunidad.

Al dirigirse a los presentes, volvió al esfuerzo que está tras bastidores de muchas de las trayectorias reconocidas.

“La fuerza de los que están aquí hoy presentes, proviene del talento, pero también de madres y padres que creyeron, se sacrificaron y siguieron adelante”, destacó.

En ese vínculo entre generaciones situó el propósito de la premiación: “por eso hacemos esto por nuestros jóvenes: para que puedan ver que sus sueños tienen cabida en salones como este, siempre”.

En los discursos de los 20 premiados hubo un reconocimiento que se repitió: el papel de una madre, un padre o una abuela que llegó a este país con muy poco, pero con la determinación de construir un futuro para su familia.

Al agradecer el galardón, también rindieron homenaje a quienes trabajaron, se sacrificaron y los alentaron a seguir adelante. Sus palabras recordaron que detrás de cada trayectoria reconocida hay un esfuerzo familiar que también merece subir al podio

Asimismo, la maestra de ceremonia de Premios El 2026, fue la dominicana Damaris Díaz, presentadora de Noticias 41 Univisión y ganadora de dos premios Emmys.

Ingrid Jiménez, gerente de Ventas y Mercadeo de El Diario, ponderó en su alocución el peso que tiene en cada una de las historias de crecimiento los valores familiares. (Foto: Eve López – Impremedia)

Más de un siglo junto a los hispanos

El Diario tiene sus orígenes en 1913, cuando comenzó a circular como La Prensa, una pequeña publicación en el Bajo Manhattan. En 1963, se fusionó con El Diario de Nueva York para formar El Diario/La Prensa, hasta convertirse en uno de los medios latinos más influyentes del país. Actualmente, opera como un medio multimedia con presencia impresa, digital y en otras plataformas.

El periódico pertenece a My Code, una empresa de medios y agencia de mercadeo que coloca la cultura en el centro de su trabajo y conecta a las marcas con consumidores de distintas culturas y generaciones.

Además de El Diario, sus medios propios incluyen La Opinión, Remezcla Media Group e HipLATINA.

La compañía también cuenta con una red de medios asociados que abarca televisión conectada, plataformas digitales, redes sociales, audio y experiencias presenciales.

A través de sus servicios integrados de mercadeo y su Centro de Inteligencia, My Code ofrece investigación y recursos creativos para ayudar a las marcas a comprender a estas audiencias y conectar con ellas.

Los 20 homenajeados de 2026: