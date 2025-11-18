El Diario NY, el mejor periódico en español de EEUU

El Diario NY, publicación perteneciente a Impremedia + MyCode, fue galardonado con el Premio de Oro como el Mejor Periódico en Español de los Estados Unidos por la Asociación Nacional de Publicaciones Hispanas (NAHP, por sus siglas en inglés) durante su evento anual realizado en San Diego, California, este mes.

El reconocimiento al ‘Campeón de los Hispanos’ hace parte de los José Martí Primero Awards, establecidos para ayudar a elevar a las publicaciones latinas y la excelencia de los medios digitales al nivel que merecen, según se lee en la página web de la asociación.

En total, El Diario NY recibió 16 premios -5 de oro, 2 de plata y 9 de bronce.

Los editores de Vida y Estilo y Comida, Liseth Pérez Almeida y de Autos, Luis Cañarte, recibieron tres premios de oro por sus secciones.

Entre los reporteros, Edwin Martínez ganó el premio de oro al Mejor Artículo Político Local con ‘Votantes latinos mayores preocupados por pensiones y salud ante elecciones’, y un bronce por ‘Latinos se quitan ‘el overol’ y se ponen ‘la capa de artista’’, dentro de las Historias Hispanas de Éxito. Por su parte, Fernando Martínez recibió dos premios de bronce en la categoría de Mejor Artículo de Salud por ‘17% de trabajadoras de uñas aseguran que enfrentan problemas de salud reproductiva’, y en la de Mejor Artículo de Servicio Comunitario por ‘Familias migrantes pueden abordar discapacidades a través de la iniciativa ‘Ramírez June’’.

El Diario NY también se adjudicó un Premio de Plata con ‘El Met es lo opuesto al nacionalismo’, escrito por Rafael Cores y Jesús Del Toro, en la categoría de Mejor Artículo Cultura y otro más de bronce por la columna editorial ‘Mujer: La brecha aún sigue abierta’.

‘Gracias a nuestros lectores’

“Nuestra sala de redacción se siente orgullosa de compartir estos premios con nuestros lectores, porque gracias a nuestra fiel audiencia podemos seguir llegando a la comunidad hispana con información independiente, confiable y de servicio”, dijo la Editora Ejecutiva, Carmen Villavicencio.

“Recibir el distintivo de la NAHP como ‘Mejor Periódico en español’ de Estados Unidos hace que sigamos comprometidos con el legado de ser un medio que además se destaca por su activismo de ser la voz de los hispanos en el área de Nueva York”, agregó.

Publicaciones hermanas

Las publicaciones hermanas –La Opinión y La Raza- también fueron distinguidas durante el evento.

La Opinión ganó el Premio de Oro en la categoría de Mejor Artículo Político Internacional y de Latinoamérica, además de obtener Premios de Plata en las categorías Mejor Periódico en Español, Mejor Artículo de Educación y Mejor Sección Especial.

La Raza ganó, entre otros, el Premio de Oro como el mejor semanario en español, así como en la categoría de Mejor Columna Editorial con ‘La democracia: gobierno del pueblo por el pueblo…’ de Jesús Del Toro, director ejecutivo de esa publicación.

Los premios, creados en 1989, llevan el nombre del poeta, ensayista, periodista y filósofo cubano José Martí y se entregan anualmente durante la convención de la NAHP.