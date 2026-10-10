Hochul abre la puerta en Nueva York al plan de vales y elección escolar promovido por Trump

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, anunció que se unirá al programa de “libre elección de escuela” de la administración del presidente Donald Trump pese a la oposición de los sindicatos de maestros, que temen que desvíe fondos de las escuelas públicas.

La decisión de Hochul allana el camino para que los contribuyentes de Nueva York reciban un crédito fiscal por donar a grupos educativos que ofrecen becas.

Algunos programas parecidos respaldaron principalmente a escuelas privadas, aunque funcionarios de la oficina de la gobernadora expresaron que este crédito apoyará a las familias que acuden a escuelas públicas o privadas.

La decisión se produce luego de que los líderes legislativos del estado y los principales sindicatos que apoyan la campaña de reelección de la gobernadora le hicieran un llamado a no participar en el programa federal, que el Congreso y Trump aprobaron en 2025 como parte del paquete legislativo conocido como la ley “One Big Beautiful Bill”.

Asimismo, los sindicatos de docentes afirmaron que el programa acabará desviando fondos de las escuelas públicas.

El presidente del sindicato de maestros de la ciudad, Michael Mulgrew, acusó a Hochul de tener “falta de liderazgo”.

“La gobernadora Hochul asumirá la responsabilidad, pero nuestros estudiantes, educadores y familias pagarán las consecuencias”, aseveró.

La gobernadora afirmó que cree que el programa puede usarse para beneficiar a todas las escuelas y estudiantes, no solo a los que acuden a escuelas privadas.

“Tras una revisión minuciosa de las regulaciones federales, creemos que este programa tiene el potencial de aportar millones de dólares adicionales a los estudiantes y las familias de Nueva York sin desviar un solo dólar de las escuelas públicas ni de nuestros presupuestos estatales o locales”, dijo el gobernador en un comunicado.

Y agregó: “No voy a desaprovechar una oportunidad de ganar dinero que podría ayudar a nuestros hijos”.

Bajo el mencionado programa, los ciudadanos pueden recibir un reembolso de hasta $1,700, y las parejas casadas que presentan su declaración conjunta, hasta $3,400 por donaciones a organizaciones que ofrecen becas. Las organizaciones pueden brindar becas a estudiantes para asistir a escuelas privadas o religiosas, o para servicios educativos, como tutorías y programas extraescolares. Las familias con ingresos de hasta 300% de la ganancia media del área son elegibles.

La presidenta de la Federación Estadounidense de Maestros, Randi Weingarten, presionó a los gobernadores de todo Estados Unidos instándolos a negarse a dar luz verde al programa de créditos fiscales, informó Gothamist.

En este sentido, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) alegó que acelerará la huida de las familias más adineradas de las escuelas públicas y agravará las desigualdades y la segregación educativa. Los dirigentes de la NAACP lo compararon con la huida de la población blanca de algunas escuelas públicas del Sur después de la decisión del Tribunal Supremo sobre la desegregación en el caso Brown contra la Junta de Educación de Topeka.

Recientemente, Andrea Stewart-Cousins, líder de la mayoría del Senado estatal, y Carl Heastie, presidente de la Asamblea, declararon que se oponen a que el estado de Nueva York se una al programa de créditos fiscales.

“Nueva York debería optar por no participar en el programa federal de vales escolares y seguir invirtiendo en las escuelas públicas que educan a la inmensa mayoría de nuestros hijos”, apuntó Heastie, un demócrata de El Bronx.

Pero Hochul ya había manifestado su interés en participar en el programa la primavera pasada, en una reunión con Agudath Israel of America, un grupo judío que apoya la educación religiosa. La gobernadora tomó la decisión final luego de que el gobierno de Trump publicara las regulaciones que precisan el funcionamiento del programa.

Los obispos católicos del estado de Nueva York, incluido el arzobispo Ronald Hicks, emitieron un comunicado celebrando la decisión de Hochul. Desde hace tiempo, han intervenido por créditos fiscales similares que fomentan lo que sus defensores denominan la libertad de elección escolar.

“Al acogerse al nuevo crédito fiscal federal para becas, la gobernadora Kathy Hochul está ayudando a empoderar a las familias de Nueva York para que brinden la mejor educación a sus hijos, independientemente de sus ingresos o de dónde elijan enviarlos a la escuela, sin ningún costo adicional para el estado”, expresaron los obispos.

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