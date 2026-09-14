Nueva York enviará pagos de hasta $200 a familias para aliviar facturas de energía eléctrica

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este lunes que empezará a enviar por correo cheques de reembolso de electricidad de hasta $200 a 8.2 millones de hogares desde el 21 de septiembre, y los pagos seguirán hasta el mes de diciembre.

Los cheques forman parte del programa estatal de reembolso de energía para proteger los bolsillos de los neoyorquinos (POWER), dotado con mil millones de dólares e incluido en el presupuesto estatal para el año fiscal 2026-2027. Su meta es ofrecer alivio financiero a los ciudadanos que enfrentan mayores costos de servicios públicos y energía, indicó la oficina de la gobernadora.

Los residentes que cumplan los requisitos no necesitan solicitar ni registrarse para recibir el reembolso. El Departamento de Impuestos y Finanzas del estado determinará la elegibilidad usando la información de las declaraciones de impuestos sobre la renta del estado de 2024. Los cheques se enviarán automáticamente por correo.

“Mientras los republicanos de Washington siguen disparando el precio de todo, desde las facturas de servicios públicos hasta la gasolina y los alimentos, yo nunca dejaré de trabajar para abordar el creciente costo de vida de los neoyorquinos”, dijo Hochul.

“Demasiadas familias están luchando contra el aumento de las facturas de energía y los precios desorbitados de la gasolina en las gasolineras, y por eso estamos devolviendo dinero directamente a los bolsillos de los neoyorquinos enviando cheques de reembolso de energía a millones de familias como parte de nuestra agenda de asequibilidad”.

Aquellas parejas que presenten su declaración de impuestos conjuntamente y cuyos ingresos sean inferiores a $150,000 dólares recibirán los $200 dólares. Mientras que las parejas que presenten la declaración conjunta y cuyos ingresos estén entre los $150,000 y $300,000 dólares recibirán $150 dólares. En tanto, las personas que presenten su declaración de manera individual y cuyos ingresos sean inferiores a $150,000 dólares recibirán $100 dólares.

Para poder ser optante, los contribuyentes deben haber presentado a tiempo su declaración de impuestos sobre la renta de residente del estado de Nueva York correspondiente a 2024, haber sido residentes de Nueva York a tiempo completo, estar dentro de los límites de ingresos aplicables y no haber sido declarados como dependientes en la declaración de otro contribuyente.

Los reembolsos se están distribuyendo a través de adelantos en la verificación de crédito, en vez de requerir que los residentes presenten una solicitud por separado. Nueva York señaló que los cheques se enviarán por correo entre septiembre y diciembre, informó AM NY.

“Los cheques de electricidad son otra medida importante que el gobernador Hochul está implementando para ayudar a la gente durante estos tiempos económicos difíciles”, declaró Amanda Hiller, comisionada del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York. “Siguiendo las instrucciones del gobernador, el Departamento de Impuestos está trabajando para brindar este alivio tan necesario a las familias elegibles lo antes posible”.

La oficina de Hochul explicó que los cheques POWER forman parte de un paquete más extenso para mejorar la asequibilidad de la energía, aprobado en el presupuesto estatal.

Asimismo, el mencionado paquete incluye cambios en la regulación de las compañías de servicios públicos, como restricciones para modificar ciertos gastos de cabildeo, políticos y de relaciones públicas a consumidores. El presupuesto establece además requisitos para incentivar a las compañías de servicios públicos a considerar la asequibilidad de las tarifas para pedir aumentos.

La administración de Hochul aseguró que el estado ha dado más de $7,600 millones de dólares en ayudas directas para el pago de facturas de servicios públicos desde que asumió el cargo en 2021, junto con $1,400 millones de dólares adicionales para proyectos de aislamiento térmico de viviendas, eficiencia energética y energías renovables.

El programa POWER, dotado con mil millones de dólares, es independiente del programa de reembolso por inflación de Nueva York para 2025, que también envió más de 8.2 millones de cheques a los contribuyentes en 2025.

Los ciudadanos de Nueva York que reúnen los requisitos para el reembolso de POWER no necesitan hacer ningún trámite adicional para recibir sus cheques.

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