Exigen salida de la comisionada del NYPD si ICE sigue operando en Nueva York

La sección de la ciudad de Nueva York de los Socialistas Democráticos de América (DSA) está presionando al alcalde Zohran Mamdani para que despida a su jefa de la policía después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparara y arrestara a un hombre de 28 años en Marble Hill.

La DSA, a la que el alcalde ha llamado su “hogar político”, acusó al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) de colaborar con los agentes federales de inmigración y de abusar de los manifestantes que se congregaron en el sitio tras el tiroteo. La organización instó a Mamdani a responsabilizar a la comisionada de la policía Jessica Tisch.

“ICE es una agencia terrorista que debe ser expulsada de la ciudad de Nueva York y abolida”, explicó la DSA en un comunicado de prensa el viernes. “Jessica Tisch debe expulsar a ICE de Nueva York y poner fin a la complicidad del NYPD con estos terroristas. Si la comisionada no puede detener estas injusticias, debe ser destituida”.

No se ha aclarado cómo Tisch podría expulsar al ICE de la ciudad de Nueva York. Pero el ultimátum de la DSA es el mayor enfrentamiento hasta la fecha entre Mamdani y el grupo que impulsó su victoria electoral el año pasado.

La vocera de la alcaldía, Dora Pekec, emitió un comunicado en el que aseveraba que no había planes para destituir a la comisionada.

“Jessica Tisch es la comisionada de policía y no hay planes de cambiar eso”, dijo en un comunicado. Pekec señaló que el alcalde y el NYPD planean “revisar todos los sucesos de las últimas 24 horas”.

La balacera del jueves representó la escalada de violencia más grave por parte de ICE en la ciudad desde que empezó la represión migratoria de la administración del presidente Donald Trump.

Un funcionario federal abrió fuego contra Oscar Belgal mientras él estaba dentro de su vehículo con su hijo de 5 años, informaron las autoridades de la ciudad y testigos presenciales. El dominicano permanecía detenido el viernes en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MCD), señalaron los funcionarios federales.

Por su parte, la copresidenta local de la DSA, Grace Mausser, acusó a los oficiales del NYPD de colaborar con ICE. Cito una escena caótica captada en las redes sociales donde agentes de policía apartaron a empujones a los peatones mientras un automóvil sin distintivos se alejaba.

El representante del alcalde, Sam Raskin, defendió la respuesta del NYPD a la protesta del jueves, asegurando que “el convoy del ICE salió del hospital a una velocidad peligrosamente alta, creando un grave riesgo de lesiones para cualquiera que se encontrara en su camino”.

Asimismo, Mausser criticó a Tisch por detallar los antecedentes penales de Belgal en una rueda de prensa con Mamdani el jueves en la noche, informó Gothamist.

Por meses, la DSA ha criticado la gestión de la comisionada al frente del NYPD, incluyendo sus políticas para reprimir delitos menores, el uso de una base de datos de pandillas y el despliegue del Grupo de Respuesta Estrategia, una unidad que responde a las protestas y que ha sido demandada por sus tácticas violentas, las cuales el alcalde prometió demantelar en su campaña.

Brad Weekes, portavoz del NYPD, expresó que la unidad SRG no respondió a las protestas del jueves en la noche.

El analista policial y ex subcomisionado del NYPD, Richard Esposito, dijo que es un procedimiento estándar que la policía despeje las carreteras para que los oficiales federales puedan retirarse de la escena.

“Lo harían por cualquiera. Es parte de su trabajo”, indicó Esposito, quien agregó que es más seguro dejarlos ir que mantenerlos en esa situación. “Eso sucede en muchos incidentes”.

Mausser reiteró que la DSA había demostrado a Mamadani “mucha comprensión ante las dificultades que implica gobernar la ciudad”.

“Lleva diez meses así”, dijo Mausser, haciendo referencia a Tisch. “Hemos intentado darle espacio, pero nos gustaría ver resultados en este momento”.

El alcalde no ha hablado con la prensa desde el jueves en la noche, cuando anunció que trató sin éxito conseguir la liberación de Belgal en una llamada telefónica de dos horas con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y el mandatario republicano.

El viernes, Mullin dijo que Trump ofreció entregar a Belgal a la custodia del NYPD, pero Mamdani lo rechazó.

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