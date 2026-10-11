Claves y controversia por el tiroteo de ICE a un dominicano en El Bronx

Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) abrió fuego contra un inmigrante dominicano en un barrio de Manhattan, lo que desató una ola de indignación por las operaciones migratorias por parte del gobierno del presidente Donald Trump en toda la ciudad, y provocó interrogantes sobre cómo se desarrolló la violencia.

De acuerdo con la policía, un agente de inmigración disparó, hiriendo a Oscar Belgal, de 28 años, en El Bronx, mientras su hijo de 5 años se encontraba en el asiento de atrás de su vehículo. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que el tiroteo contra Belgal estuvo justificado y sucedió cuando los oficiales federales presuntamente trataban de detenerlo.

Este hecho provocó protestas y la rápida condena de los líderes electos. Asimismo, puso de manifiesto las limitaciones de la tensa relación entre el alcalde Zohran Mamndani y el mandatario republicano, el alcalde que no logró convencerlo de la liberación de Belgal después de una larga llamada.

La defensa de Belgal, quien está detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, busca su liberación y evitar su deportación. Aseguran que sufre dolores y que todavía tiene la bala alojada en su cuerpo.

¿Qué sucedió?

De acuerdo con lo que informaron las autoridades de la ciudad, los agentes de ICE trataron de arrestar a Belgal cerca de la calle West 225th y la avenida Marble Hill mientras estaba en su vehículo con su hijo pequeño, cerca de las 4:00 de la tarde del jueves.

Uno de los agentes de ICE disparó contra el vehículo, hiriendo a Belgal en el cuello, debajo de la oreja izquierda. La policía recuperó siete casquillos, indicaron los funcionarios. El parabrisas del auto del dominicano resultó dañado y la ventana de atrás quedó hecha añicos.

Videos filmados por los peatones y por la cámara corporal de un oficial del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) muestran a un agente de ICE con un chaleco de construcción reflectante, sosteniendo un rifle largo sobre su pecho, mientras Belgal estaba esposado en el suelo junto a una camioneta SUV abollada.

Otros hombres tenían puestos chalecos antibalas, vestidos de civil y con pistolas enfundadas; también rodeaban el vehículo.

El hijo de 5 años de Belgal no resultó herido y está a salvo con sus familiares, dijeron las autoridades.

Por su parte, la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch, expresó que el NYPD no participó en la operación de inmigración y que los oficiales de policía solo llegaron tras recibir informes de disparos.

Las imágenes de la cámara corporal, publicadas el viernes, muestran a dos agentes subiendo a Belgal a su vehículo y llevándolo inmediatamente a un hospital cercano. En el video se puede escuchar a un agente diciéndole a otro que aplique presión sobre la herida de bala.

Los residentes del área, en su mayoría latinos y de clase trabajadora, manifestaron sentirse conmocionados por el tiroteo, que tuvo lugar al lado de una concurrida estación de metro de la línea 1.

Los vecinos y los líderes locales electos informaron de avistamientos de ICE casi diariamente y habían manifestado su preocupación por un aparcamiento comercial en la zona que se usa como base de operaciones, informó Gothamist.

“Se supone que las fuerzas del orden deben velar por la seguridad de los neoyorquinos y de todos los estadounidenses”, declaró la concejala Pierina Sánchez, que representa la zona. “Disparar indiscriminadamente contra un barrio residencial, con un niño en el asiento trasero, no tiene justificación alguna para que el ICE actuara de esa manera”.

Belgal, un dominicano en NY

El inmigrante recibió tratamiento en el Hospital NewYork-Presbyterian Allen y fue dado de alta la misma noche del tiroteo a un sitio desconocido, para luego ser llevado a un centro de detención federal en Brooklyn.

La abogada de Make the Road New York, Page Austin, que representa al dominicano, declaró ante la corte que habló brevemente con él por teléfono. Él le dijo que sentía dolor y todavía tenía el proyectil alojado en su cuerpo.

En documentos judiciales presentados el jueves en la noche en el Distrito Sur de Nueva York, la defensa de Belgal manifestó su preocupación por su rápido traslado y la atención médica que recibió. Aseguraron que a su familia no se le ha permitido verlo. Los abogados señalaron que Belgal tiene otro hijo de un año.

Los abogados afirmaron que los agentes de ICE no tenían una orden de arresto válida y que no se había autorizado ni emitido ninguna notificación para que compareciera ante el tribunal de inmigración. Pidieron a la corte que ordenara la liberación inmediata de Belgal y que no fuera deportado de EE.UU. Además, solicitaron al juez que ordenara su permanencia en la ciudad de Nueva York o en Nueva Jersey.

El NYPD indicó que Belgal contaba con dos arrestos previos en la ciudad de Nueva York, incluido un arresto por robo en 2023 que resultó en una declaración de culpabilidad por hurto mayor en cuarto grado y una sentencia de cinco años de libertad condicional.

De acuerdo con la comisionada de la policía, todavía está pendiente una detención prevista para 2025 por un cargo de venta de drogas.

¿En qué se justifica el ICE?

El gobierno de Trump indicó que está investigando el hecho. De acuerdo con los funcionarios, oficiales de ICE usaron vehículos para bloquear el automóvil de Belgal, pero este se negó a salir y aceleró, chocado contra dos vehículos de ICE antes de dirigirse a toda velocidad hacia otros agentes federales.

Un video de cámaras de seguridad publicado por el NYPD muestra a dos agentes, uno de ellos con su arma desenfundada, acercándose a una camioneta SUV gris que parece estar parada o estacionada cerca de la acera. El automóvil se aleja de los agentes mientras uno de ellos parece golpear la ventanilla del conductor.

En otro video se puede observar a los peatones corriendo para ponerse a salvo, pero la camioneta no aparece en la imagen.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo en una rueda de prensa que los agentes de ICE desconocían que hubiese un infante en el vehículo.

Señaló que los federales que abrieron fuego fueron suspendidos temporalmente de sus funciones, como se hace normalmente cuando se dispara un arma. No dio a conocer cuántos agentes serían suspendidos.

El secretario dijo que Belgal no estaba legalmente en la nación y lo denominó como un “matón”, “lo peor de lo peor” y una “verdadera amenaza para la sociedad” que tenía conocimiento, “directo o indirecto”, del más reciente tiroteo en el que resultó herido un agente federal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Agrego que por eso el dominicano fue trasladado en un principio fuera de Nueva York a un centro de máxima seguridad.

¿Quién investiga?

Darcel Clark, fiscal de distrito de El Bronx, emitió un comunicado en el que asevera que su oficina se encuentra tras las pesquisas del tiroteo y “trabajando para establecer los hechos y determinar el curso de acción apropiado”.

“Cualquier tiroteo en el Bronx es motivo de grave preocupación y afecta la seguridad de la comunidad. Como fiscal de distrito, mi máxima prioridad es proteger el bienestar de todos los habitantes del distrito”, escribió.

Por su parte, la fiscal general Letitia James escribió que su oficina tiene “plena confianza en la fiscal de distrito Darcel Clark” para llevar a cabo una averiguación transparente “sin temor ni favoritismo”.

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