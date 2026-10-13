Papa León XIV fue operado con éxito al extirparle un nódulo pulmonar

El papa León XIV fue operado este martes en el Hospital Gemelli de Roma para la extracción de un nódulo pulmonar tras una intervención que finalizó con resultados positivos y sin contratiempos.

“La intervención ha concluido positivamente, dentro de los plazos y según lo previsto, y el Santo Padre ha regresado a su habitación”, declaró la oficina de prensa del Vaticano.

El procedimiento del pontífice, de 71 años, fue efectuado por un grupo de especialistas liderado por el cirujano torácico Stefano Margaritora.

Pope Leo XIV’s surgery to remove a “small, localized nodule” from his lung was successful and he has returned to his room in the Gemelli Hospital, according to the Holy See Press Office. pic.twitter.com/fWQ89xj6Xa — Vatican News (@VaticanNews) October 13, 2026

Ingreso al hospital y antecedentes

El pontífice acudió al Policlínico Gemelli poco después de la 1:00 p.m. hora local. Su llegada se produjo a pie, en compañía de sus dos secretarios e integrante de su equipo médico personal.

La detección de la masa anómala ocurrió en una etapa temprana y en una zona delimitada. El propio pontífice hizo pública la necesidad de este procedimiento médico el pasado domingo, al finalizar la oración del ángelus.

El procedimiento quirúrgico se llevó a cabo a menos de un mes de la gira internacional del pontífice por varios países de Sudamérica. El itinerario programado contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, informó EFE.

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