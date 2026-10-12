Rusia evita firmar tregua energética con Ucrania anunciada por Trump

El régimen de Rusia se mantiene sin firmar la entrada en vigor de una tregua sobre las infraestructuras energéticas de Ucrania tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que ambas partes dieron su consentimiento.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó en rueda de prensa sobre el estado de las negociaciones: “Continúan los contactos, en cuanto tengamos algo que decir al respecto les informaremos sin falta”.

Asimismo, el funcionario reiteró la postura del presidente Vladimir Putin ante la petición de Volodimir Zelenski de congelar los ataques durante 60 días para realizar votaciones: “Nosotros no queremos una tregua, queremos una paz duradera y estamos dispuestos a hacer todo lo posible para ello”.

Rusia afirma que “busca” medidas para una solución pacífica

Por su parte, el portavoz agregó que están buscando medidas “eficaces y decisiones responsables” que allanen el camino para una solución pacífica, y afirmó que Rusia está agradecida a Washington por sus gestiones.

“Si Kiev realmente quiere celebrar elecciones, entonces el presidente ruso, el comandante supremo, estará dispuesto a ordenar no realizar ataques contra Ucrania el día de las elecciones, justo el día de la votación“, afirmó Peskov.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, rechazó frenar las operaciones militares, y sostuvo que Kiev busca reorganizar sus fuerzas y recibir armamento europeo: “No creo que él (Zelenski) merezca una pausa. No creo que volvamos a caer en la trampa de las garantías y las promesas”.

Anuncio de Estados Unidos y respuesta de Ucrania

El presidente Donald Trump publicó el domingo en plataforma de red Truth Social que fue establecido el alto el fuego entre ambos países.

“Con efecto inmediato, se establece un alto el fuego en materia energética en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ambas partes han dado su consentimiento. ¡No lo infrinjan!”, señaló el mandatario. Según el portal Axios, la propuesta surgió tras pedir Washington el fin de las incursiones contra refinerías rusas.

Por su parte, Zelenski expresó sorpresa ante el comunicado estadounidense, pero denunció bombardeos posteriores contra una central eléctrica en Járkov y otras dos instalaciones: “Está claro que Putin no lee las redes sociales”.

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