Al menos seis muertos en un accidente aéreo en Wisconsin

Seis personas fallecieron el martes por la noche luego de estrellarse la aeronave en la que viajaban en la localidad de Reedsburg, Wisconsin, según confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Sauk a través de un comunicado.

Las autoridades del condado de Sauk recibieron las primeras alertas del hecho poco después de las 9:30 p.m. Ante la emergencia, los agentes de seguridad e integrantes del personal de auxilio acudieron a la zona, informó ABC News.

Al llegar al sitio del accidente, los rescatistas localizaron la aeronave en la que viajaban seis personas, los cuales son cinco adultos y un niño. Las autoridades precisaron que el vuelo realizaba una ruta de ida y vuelta entre las ciudades de Kenosha y Menomonie, dentro del mismo estado de Wisconsin.

“Como resultado de la búsqueda, los seis ocupantes de la aeronave fueron encontrados sin vida en el lugar del accidente”, declaró la oficina de Sauk.

Asimismo, la información de los equipos de respuesta confirmó que en el lugar se encontraban varias personas implicadas.

Investigación en curso y especificaciones técnicas

Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) identificó que la aeronave siniestrada corresponde a un modelo Piper PA-46.

Respecto a las labores de inspección en el terreno, la oficina del sheriff señaló que los investigadores trabajan “para determinar las circunstancias que rodearon el accidente”.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, la Administración Federal de Aviación (FAA) junto con la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) dirigen las averiguaciones, con la NTSB al frente del proceso de investigación.

El evento ocurrió en Reedsburg, una ciudad ubicada en el sur de Wisconsin, próxima a la zona de Wisconsin Dells y a 55 millas al noroeste de la ciudad de Madison.

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