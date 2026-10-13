Marco Rubio se une en oración por León XIV tras confirmarse el cáncer de pulmón del papa

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este martes su respaldo al papa León XIV después de que el Vaticano confirmara que el pontífice padece un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón.

Rubio publicó su mensaje en X y señaló que él y su esposa están unidos en oración por la recuperación del papa. “Que el Señor le dé fuerzas y el Espíritu Santo guíe a los profesionales médicos que atienden al Santo Padre”, escribió el jefe de la diplomacia estadounidense.

Jeanette and I are united in prayer for @PONTIFEX’s health following his recent diagnosis.



May the Lord give him strength and the Holy Spirit guide the medical professionals taking care of the Holy Father. https://t.co/KPVoGrnKUW — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 13, 2026

El pronunciamiento se produjo después de que se conociera el diagnóstico, confirmado tras una intervención quirúrgica realizada en el hospital Gemelli de Roma para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho de León XIV.

Las pruebas efectuadas durante la operación identificaron un adenocarcinoma pulmonar, según informó el Vaticano.

Las autoridades eclesiásticas todavía no han precisado si el pontífice necesitará tratamientos adicionales, pues esperan los resultados de nuevos exámenes para determinar si la enfermedad se ha extendido.

Rubio se reunió con el pontífice en mayo

La reacción del secretario de Estado se produce meses después de su encuentro con León XIV en el Vaticano, en mayo, durante una visita que también buscaba reducir las tensiones entre la Santa Sede y la Casa Blanca.

Rubio, de confesión católica, participó en las gestiones diplomáticas en un momento marcado por las críticas del presidente Donald Trump al pontífice.

La relación entre ambos se había deteriorado por los cuestionamientos de León XIV a la guerra contra Irán y al uso de argumentos religiosos para justificar acciones militares.

En abril, Trump describió al papa como “débil con el crimen” y “terrible en política exterior”. León XIV respondió entonces que no tenía “miedo a la Administración Trump”.

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