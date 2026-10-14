Cazzu reconoce la influencia de Christian Nodal en su música

Cazzu volvió a referirse a su relación con Christian Nodal, pero esta vez puso el foco en los recuerdos positivos y en la influencia que el cantante mexicano tuvo en su evolución artística. Durante una entrevista para el canal de YouTube “Ruido y Sentimiento”, la intérprete argentina reconoció que su expareja la motivó a experimentar con otros estilos musicales y a explorar una faceta más romántica, una transformación que también se refleja en su álbum Latinaje.

La artista, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, explicó que el apoyo de Nodal fue importante en una etapa en la que comenzó a considerar propuestas distintas de los sonidos urbanos que habían caracterizado buena parte de su trayectoria. Aunque su identidad musical estaba estrechamente vinculada al trap y al reguetón, la convivencia con el intérprete de regional mexicano la acercó a otras posibilidades creativas.

Al recordar ese periodo, Cazzu reconoció el valor que tuvo su entonces pareja en ese proceso. “Supo ser en momentos muy valioso y amoroso y también muy responsable de que yo me haya animado a hacer otro tipo de música”, expresó durante la conversación.

La cantante también recordó una de las frases con las que Nodal la animaba a probar algo diferente: “Anímate, no pasa nada”. Según su relato, aquellas palabras contribuyeron a que se permitiera salir de su zona de confort y explorar registros musicales que hasta entonces no ocupaban el mismo lugar en su carrera.

Cazzu reconoce que los recuerdos positivos permanecen

Más allá de la influencia profesional, la argentina reflexionó sobre la importancia de reconocer los momentos valiosos de una relación, incluso luego de que este romance terminara de mala manera. Cazzu dejó claro que es capaz de reconocer las experiencias positivas.

“También para recordar que también hay momentos que pareciera que no, pero que no se borran, que son momentos valiosos”, agregó.

Sus declaraciones ofrecen una perspectiva distinta sobre una historia sentimental que, tras su final, permaneció bajo la atención de los medios y del público.

Cazzu y Nodal pusieron fin a su relación en 2024, después de convertirse en padres de Inti. Poco después de anunciarse la ruptura, el cantante mexicano hizo pública su relación con Ángela Aguilar, una noticia que generó una amplia repercusión mediática y situó a la artista argentina en el centro de numerosas especulaciones.

Desde entonces, Cazzu ha abordado en distintas ocasiones las consecuencias personales de la separación, así como cuestiones relacionadas con la maternidad, la independencia y la manera en que las mujeres son juzgadas públicamente tras una ruptura. Parte de sus reflexiones también encontró espacio en su libro Perreo, una revolución, en el que explora temas vinculados con su experiencia personal y su visión del feminismo.

En paralelo, su trayectoria musical ha continuado evolucionando. Con Latinaje, la artista ha explorado distintas expresiones sonoras y emocionales, ampliando los matices de una propuesta que no se limita a los géneros con los que se dio a conocer.

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