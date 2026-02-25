Christian Nodal responde a Cazzu: “Se ocupan dos neuronas”

La polémica nuevamente gira en torno al cantante mexicano Christian Nodal, su esposa la cantante Ángela Aguilar y la cantante argentina Cazzu. En esta ocasión el artista respondió a Cazzu, la madre de su hija, por sus recientes declaraciones.

La controversia comenzó cuando Rauw Alejandro, Jhay Cortez y Tainy lanzaron la canción ‘Rosita’, la cual hace referencia al polémico matrimonio de Nodal con Ángela Aguilar, el cual ocurrió dos meses después de la ruptura del mexicano con Cazzu y cuando la hija de ambos tenía solo dos meses de nacida. “Yo me dejo y me caso contigo, a lo Christian Nodal”, frase que desató la molestia de Cazzu.

La cantante argentina lanzó un extenso texto en el que cuestiona la mención de un momento difícil en su vida y dejó en entredicho la responsabilidad de Nodal como padre de Inti.

Nodal decidió responder dejando ver que le pareció un “dramón” la respuesta de la madre de su hija a la referencia sobre su matrimonio con Ángela Aguilar. “Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo, a mi historial público de enamorarme sin miedo y hasta de manera impulsiva. Me atrevo a decir que incluso va en tono de burla hacia mi fama de alma enamorada. No es un ataque, no es una declaración moral, no es un juicio de valor. Es una comparación típica dentro de un género donde se mencionan nombres propios todo el tiempo, para bien o para mal”, escribió el intérprete de “Botella tras Botella” en su canal de difusión.

El artista continuó destacando la simplicidad detrás de esa frase de la canción de Rauw Alejandro y Jhay Cortez. “Estamos hablando de una canción para perrear en pleno 2026, no de un tratado de ética y filosofía. En el urbano se exagera, se dramatiza y se juega con referencias culturales constantemente. Pretender que una línea así es una traición o una conspiración es forzar una narrativa que no existe. El que quiera entender, entiende”, dijo.

Además, criticó que Cazzu mencione a su hija como “bandera”. “Un tema tan delicado como la maternidad es sagrado. Y precisamente por eso no debería utilizarse como escudo cada vez que algo no gusta. Mucho menos involucrar públicamente a mi hija para reforzar una narrativa. Ella no es argumento, no es símbolo, no es bandera. Es mi bebé. Y si esta situación realmente la está afectando, como se ha planteado, ni mi número de teléfono ni mis intenciones han cambiado. Mis abogados siguen buscando una solución justa y regulada, pero mencionar públicamente a nuestra hija solo fortalece una historia inventada; no arregla nada”, sentenció.

