Juez ordena seguir el bloqueo a la orden de Trump de vetar a CNN, Politico y MS NOW a la Casa Blanca

Un juez federal dictaminó el martes que el presidente Donald Trump no puede prohibir el acceso a la Casa Blanca a más de 70 periodistas de CNN, MS NOW y Politico por el tono de su cobertura, al menos hasta llegar a un juicio formal.

Timothy J. Kelly, juez del Tribunal de Distrito de EE.UU., dictaminó que revocar la acreditación a más de 70 periodistas de CNN, MS NOW y Politico violó la libertad de expresión y el debido proceso consagrados en la Carta de Derechos.

Posibles motivos de Trump para la medida contra medios

El magistrado utilizó las publicaciones y declaraciones del propio presidente para concluir que la medida no respondía a motivos de seguridad nacional, sino a una presión sobre los medios.

“Los propios comentarios del presidente Trump sugieren que su intención al revocar las acreditaciones de las demandantes era alterar su cobertura informativa sobre él, lo que refuerza el argumento de que su acción en este caso es suficiente para disuadir a una periodista de firmeza normal de informar de la misma manera que lo hacía antes”, escribió Kelly.

Asimismo, el magistrado sostuvo que la prohibición amenaza con impedir el acceso de todos los demandantes al área de prensa de la Casa Blanca, un espacio abierto a muchos de sus competidores, “lo que restringe su capacidad para observar de primera mano los acontecimientos que allí tienen lugar, informar de inmediato sobre esas actividades e intentar entablar contacto con los funcionarios del gobierno”.

Antecedentes de la demanda y postura de la defensa

Los medios interpusieron la demanda tras la negativa de acceso, obteniendo una orden de restricción temporal el 24 de septiembre.

“Cuando el presidente emitió su ‘prohibición a la libertad de prensa’, violó flagrante y explícitamente el debido proceso y la Primera Enmienda”, declaró Theodore J. Boutrous, abogado defensor de la Primera Enmienda, declaró en un comunicado compartido con NPR.

Asimismo, añadió que desde entonces, el presidente ha admitido repetidamente que prohibió el acceso de sus clientes a la Casa Blanca para castigar los reportajes que no le gustan y para intentar obligar a los periodistas a cubrirlo de la manera que él prefiere.

“El daño que esta prohibición causó a nuestros clientes, a la Primera Enmienda y al público en general es profundo”, apuntó.

Aclaraciones sobre la seguridad nacional

El juez también desestimó las objeciones del Departamento de Justicia respecto a la cobertura mediática. Sin embargo, Kelly puntualizó que “nadie debería interpretar la decisión del Tribunal en el sentido de que las preocupaciones del presidente Trump sobre la exactitud y la imparcialidad de los informes de los medios de comunicación carecen de fundamento, o que el gobierno es impotente cuando su verdadero objetivo es proteger la seguridad nacional cuando se divulga información clasificada de forma ilegal”.

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