Mujer es acusada de matar a puñaladas a su esposo e hijo en Pensilvania

Las autoridades del condado de Monroe, en Pensilvania, acusaron de homicidio a Metallica Rose Harrison, una mujer de 27 años, tras el hallazgo sin vida de su esposo y de su hijo de 3 años en una habitación del complejo turístico Great Wolf Lodge, ubicado en Scotrun, municipio de Pocono.

La denuncia penal señaló que la policía acudió al establecimiento el lunes tras recibir la llamada de una persona con intenciones suicidas. En la comunicación telefónica con los servicios de emergencia, la acusada afirmó que estaba “demasiado débil para apuñalarme en el cuello” y que “necesitaba a la policía”, informó ABC News.

En la llamada, la mujer afirmó que contaba con armas blancas y que requería “ayuda para morir”. Cuando se le preguntó sobre la presencia de acompañantes, respondió que “mi esposo y mi hijo ya están en la cama”, y agregó: “Ya se fueron, lo siento”.

Al arribar al sitio, los funcionarios localizaron los cuerpos de Charles Harrison y de su menor hijo, identificado con las iniciales TH, sobre los colchones del cuarto. La acusada declaró a los agentes que “quería estar con su esposo y su hijo”.

Estado de la acusada e investigación policial

La implicada presentaba heridas en las muñecas y en el cuello, por lo que fue trasladada a un centro médico local; sin embargo, las autoridades detallaron que no detectaron lesiones defensivas en su cuerpo.

En la escena del crimen, las fuerzas de seguridad hallaron dos cuchillos en el área del baño. El personal del establecimiento confirmó que dichos utensilios no pertenecían al equipamiento del hotel.

El fiscal de distrito del condado de Monroe, Mike Mancuso, catalogó el suceso como una “violenta tragedia doméstica”. Por su parte, el Departamento de Policía del municipio de Pocono señaló en un comunicado oficial que “este caso es una tragedia doméstica aislada y no representa ninguna amenaza para la comunidad”.

El complejo turístico Great Wolf Lodge expresó sus condolencias y confirmó su colaboración con las autoridades policiales. El registro judicial indica que la acusada se encuentra a la espera de una audiencia preliminar, mientras que las autopsias de las víctimas se realizarán a finales de semana.

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