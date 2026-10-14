Pedro Fernández celebrará cinco décadas de carrera en el Madison Square Garden

Este jueves 15 de octubre, Pedro Fernández comienza su Ave Fénix Two’R 2026 en Estados Unidos, donde tiene programados 13 shows.

La primera fecha que deberá cumplir es este 15 de octubre en el YouTube Theater de Los Ángeles, California. Este tour del cantante mexicano comenzó en el 2025, y estas fechas en particular son importantes porque están muy cerca del aniversario 50 de la carrera de Fernández.

Además de California, Fernández visitará Illinois, Nevada, Texas y Nueva York. El último de los 13 conciertos se hará el 5 de diciembre en el Cal Credit Union Open Air Theatre de San Diego.

Por ejemplo, en Nueva York tiene un show programado para el 4 de noviembre en el Madison Square Garden.

Fernández cuenta su carrera profesional desde el lanzamiento de la canción “La de la mochila azul”, y desde el 2025 ha estado celebrando sus casi cinco décadas, en las que no solo se ha dedicado a la música.

En estas cinco décadas, el cantante ha publicado 25 álbumes de estudio.

Sobre su regreso a Estados Unidos, Fernández declaró en una entrevista para “Billboard en español”: “Estoy feliz de poder estar una vez más con el público de Estados Unidos con esta producción maravillosa para la que se ha trabajado un repertorio especial y muchas sorpresas”.

Sigue leyendo:

• Pedro Fernández aclara escándalo por presunto retoque en su cara

• VIDEO: Papá de Pedro Fernández reaparece para pedirle perdón por abandonarlo de niño

• Pedro Fernández: Pedí permiso a Jesús Malverde para personificarlo