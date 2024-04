VIDEO: Papá de Pedro Fernández reaparece para pedirle perdón por abandonarlo de niño

Luego de que en días pasados Pedro Fernández reveló en una entrevista con la periodista Pati Chapoy que de niño se sintió muy solo a pesar de la fama que tenía, destacando los sentimientos de abandono que experimentó por parte de su padre. Ahora, José Luis Cuevas, parece que quedó un poco afectado con las declaraciones del cantante y ha decidido pedirle perdón.

En un video que publicó en redes sociales, Don José Luis asegura estar muy arrepentido por descuidar a su hijo durante su infancia, y expresó sus deseos de reunirse pronto con él para poder platicar de lo sucedido.

“Hijo, de verdad me siento muy mal de haber oído esto y me doy cuenta que te sientes o te sentiste muy abandonado en aquellos años. Son errores que cometemos, este fue uno de los míos y la verdad te sentiste muy abandonado y eso lo llevo siempre por todos los años en mi corazón”, expresó.

En la grabación, el padre de Pedro Fernández luce visiblemente conmovido al solicitarle al interprete una oportunidad para conversar cara a cara.

“Me arrepiento y espero que algún día estas palabras o este video te muevan un poquito, te acaricien un poquito mis palabras el corazón y me des la oportunidad de un día poder hablar personalmente, porque me duele, me ha dolido y me seguirá doliendo”, aseguró.

Pepe Cuevas reiteró que está abierto a retomar el contacto con su hijo, de quien por años ha estado distanciado.

“Si tú estás de acuerdo en que puedas escucharme personalmente, que bueno, aquí estoy para ti. Ojalá que en tu corazón esté eso, que me perdones. Te quiero mucho, cuídate y que Dios te cobije siempre. Te amo, hijo”, finalizó.

Por el momento Pedro Fernández no ha respondido a la petición de don José, pues cabe mencionar que en la misma entrevista, el intérprete de “Amarte A La Antigua” reveló que a quien veía como su padre era a su abuelo.

Sigue leyendo: