Argentina comienza su era post Messi con amistosos ante Uruguay y Costa Rica

Se terminó la Fecha FIFA, despedida de Lionel Messi mediante, y la Selección Argentina ya piensa en su nueva era. Y de cara al próximo mes, se confirmaron los amistosos que disputará el equipo de Lionel Scaloni, con la novedad del regreso a La Bombonera.

Luego de las goleadas ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, la Albiceleste enfrentará en noviembre a Uruguay y Costa Rica.

El clásico rioplatense tendrá lugar en La Bombonera, con fecha confirmada para el 13 de noviembre, mientras que el partido contra el seleccionado centroamericano se jugará días después, el martes 17, en el Estadio Mario Alberto Kempes, donde Argentina viene de vencer a Bolivia.

#SelecciónMayor La Albiceleste disputará dos amistosos en la próxima Fecha FIFA: el 13 de noviembre se medirá ante Uruguay en Buenos Aires, y el 17 hará lo propio frente a Costa Rica, en Córdoba. pic.twitter.com/iQKawX2MI1 — ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) October 16, 2026

Rivales de mayor nivel

Estos encuentros tienen dos componentes que los hacen especiales. Por un lado, se trata de los primeros partidos de la Albiceleste desde el adiós de Messi, luego de más de dos décadas, 208 partidos, 126 goles y 4 títulos, marcando el inicio de una nueva etapa en el seleccionado nacional.

Pero también se trata de la última ventana antes de la finalización del contrato de Scaloni, en diciembre de este año, aunque el director técnico campeón del mundo en Qatar 2022 se estaría encaminando a renovar un vínculo que comenzó en 2018 y ya constituye uno de los ciclos más exitosos en la historia de la Selección Argentina.

La Albiceleste no choca en el derbi con Uruguay desde marzo de 2025, cuando se impuso en el Centenario con gol de Thiago Almada, mientras que el último partido en suelo argentino fue en noviembre de 2023, justamente en La Bombonera, donde los a la sazón dirigidos por Marcelo Bielsa triunfaron por 2 a 0, con tantos de Ronald Araujo y Darwin Núñez.

En el caso de Costa Rica, que recientemente terminó la incipiente era Bocha Batista, reemplazándolo con el exseleccionado Bryan Ruiz, el último antecedente data de marzo de 2024: el amistoso en Los Ángeles terminó en triunfo sudamericano por 3 a 1, merced a los goles de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez (Manfred Ugalde había abierto el marcador para los ticos).

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