FIFA modificará su normativa que anuló la roja a Folarin Balogun en el Mundial 2026

El caso de Folarin Balogun dejó interrogantes en durante el Mundial y puso bajo presión los procedimientos disciplinarios de la FIFA. Ahora, el organismo tomó una decisión que podría cambiar el futuro de las sanciones.

La polémica protagonizada por Folarin Balogun durante la Copa del Mundo abrió un debate sobre la aplicación de las sanciones disciplinarias en el fútbol internacional.

Una expulsión más terminó convirtiéndose en un asunto que alcanzó a las máximas autoridades del organismo.

Fifa is planning to change its rules to prevent a repeat of the Folarin Balogun scandal.



But it faces a fresh row over the proposed amendment to its disciplinary code amid accusations it is designed to absolve the governing body, and president Gianni Infantino, of any? pic.twitter.com/jtICBgwPtq — Telegraph Football (@TeleFootball) October 14, 2026

La controversia creció después de que el delantero de la USMNT quedara habilitado para disputar un encuentro que, en principio, debía perderse por suspensión. La decisión generó cuestionamientos sobre los criterios utilizados para modificar un castigo automático.

FIFA modifica su reglamento

De acuerdo con información de The Athletic, el Consejo de la FIFA aprobó un cambio en su Código Disciplinario para impedir que las suspensiones automáticas de un partido puedan anularse mediante excepciones, como ocurrió con Balogun.

Con esta modificación, los futbolistas expulsados con tarjeta roja directa o sancionados por acumular amarillas deberán cumplir el partido de suspensión correspondiente, sin que pueda dejarse el castigo sin efecto mediante ese mecanismo.

La FIFA busca evitar que un jugador sancionado pueda disputar el siguiente encuentro y garantizar que las reglas se apliquen por igual a todos los equipos.

Die FIFA will einem Medienbericht zufolge mit einer Änderung seines Disziplinarkodexes eine Wiederholung der Kontroverse um den US-Stürmer Folarin Balogun bei der Weltmeisterschaft verhindern. ?



?? Ein entsprechender Vorschlag soll dem FIFA-Council heute bei der ersten Sitzung? pic.twitter.com/efO7yPwLEN — Sky Sport (@SkySportDE) October 15, 2026

La expulsión que desató la controversia

El episodio se originó en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, cuando Balogun fue expulsado tras una acción sobre Tarik Muharemovic. La sanción automática debía dejarlo fuera del partido de octavos de final contra Bélgica, pero posteriormente quedó sin efecto.

El caso adquirió una dimensión política después de que Donald Trump reconociera haber pedido a Gianni Infantino que revisara la sanción. Infantino sostuvo que la decisión había sido tomada de manera independiente por el comité disciplinario, aunque el episodio provocó dudas sobre la transparencia del procedimiento.

La reforma llega en un momento de cuestionamientos a la gestión de Gianni Infantino. De acuerdo con ESPN, las discusiones del Consejo también incluyeron asuntos relacionados con la gobernanza del organismo y el proyecto comercial FIFA Forward Enterprise, que fue retirado tras generar controversia.

Aunque el cambio reglamentario busca evitar que se repita un caso como el de Balogun, la discusión no termina con la modificación de las reglas. La FIFA deberá garantizar que las sanciones se apliquen con criterios consistentes y transparentes, independientemente del equipo involucrado o de la importancia del partido.

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