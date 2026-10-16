Javier Tebas compara las técnicas de Real Madrid TV con la propaganda de Goebbels

El presidente de LaLiga Javier Tebas está envuelto en polémica en el fútbol español tras comparar públicamente las técnicas de comunicación de Real Madrid TV con los mecanismos de propaganda empleados por Joseph Goebbels durante la Alemania nazi.

En un extenso comunicado difundido este viernes a través de sus redes sociales, el dirigente sostuvo que el canal oficial del club opera bajo una “repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato”.

Tebas aclaró expresamente que su analogía atañe de forma exclusiva a las “técnicas de propaganda” y no a una ideología ni a la afición madridista. Según el presidente patronal, la dirección del conjunto blanco dirige una estrategia coordinada donde Real Madrid TV “lleva la voz cantante” para posicionar al club “siempre como víctima”, utilizando cualquier decisión desfavorable o el ‘caso Negreira’ como argumento recurrente para sembrar sospechas sin analizar los partidos de manera objetiva.

Asimismo, el mandatario trasladó esta crítica al conflicto en torno a la fijación de horarios y el calendario de la competición, retando al club madrileño a hacer públicas todas las solicitudes presentadas para acomodar los partidos a los eventos del estadio Santiago Bernabéu.

“Una petición no se convierte en un derecho porque proceda del Real Madrid, ni una negativa demuestra una persecución. Si se quiere hablar del trato recibido, se cuenta todo el trato recibido”, concluyó Tebas.

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