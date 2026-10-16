Messi viajará a España para recibir el prestigioso Princesa de Asturias de los Deportes

Cristian “Kily” González, entrenador del Inter Miami, confirmó este viernes que Lionel Messi viajará a España la próxima semana para estar en la ceremonia de entrega del prestigioso Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

“Tiene este compromiso, me encanta que lo asuma de esta manera. El club está totalmente de acuerdo con que concurra, es un premio terriblemente importante para él y para su familia”, dijo el DT sobre la ceremonia que se realizará el viernes 23 de octubre en Oviedo.

?? Kily Gonzalez confirmed the report that Lionel Messi will travel to Spain next week for an award ceremony.



Gonzalez said #Messi will be back in time to play Red Bull New York on 10/24.



“He has that commitment ? it’s not only important for him, but his family.” #InterMiamiCF pic.twitter.com/0MbgYCh5Jr — Franco Panizo (@FrancoPanizo) October 16, 2026

Y explicó, además, que el capitán no se perderá ningún partido con su club por este viaje a Europa. “Yo quiero que esté bien. Él necesita esto, va a estar ahí y también lo voy a tener en el partido, no me preocupa en absoluto”.

De esta manera, Kily dejó en claro que Messi podrá disputar el partido del 24 de octubre ante New York Red Bull, en condición de visitante, por la MLS. “Obvio que cuento con él”, sostuvo.

Agenda de Messi en España

Messi fue distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, uno de los galardones más reconocidos a nivel internacional. La elección se anunció a principios de junio, luego de que el jurado lo seleccionara entre 27 candidaturas procedentes de 12 países.

De acuerdo a medios locales, Messi llegará a España el jueves 22 por la mañana y por la tarde visitará el Palacio de los Deportes de Oviedo para mantener un encuentro con integrantes de la comunidad educativa. Más precisamente, con alumnos que participaron de una iniciativa para conocerlo.

Luego, el viernes 23, se reunirá con los galardonados en las otras ramas del Premio Princesa de Asturias y mantendrá una audiencia con los Reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Finalmente, recibirá el prestigioso galardón en una velada en el Teatro Campoamor, aunque no se espera que pronuncie un discurso. Este reconocimiento incluye la entrega de una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y 50 mil euros.

El regreso a Estados Unidos será casi inmediato una vez que termine la ceremonia, debido al partido que debe disputar con el Inter Miami por la MLS el sábado 24.

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