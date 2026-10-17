Trump dice que México pagó “muchas veces” el muro fronterizo mediante aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que México ha pagado “muchas veces” el costo del muro fronterizo mediante los aranceles impuestos por Washington, una afirmación con la que volvió a defender una de las principales promesas de su primera campaña electoral.

“México sí pagó por ese muro —para que quede claro—, porque les impuse aranceles y les cobré costos como nunca antes habían pagado en toda su historia”, afirmó Trump durante un mitin de campaña en Highland Heights, Kentucky.

El mandatario sostuvo que los ingresos obtenidos a través de los gravámenes superan ampliamente el costo de la barrera construida en la frontera entre ambos países.

“México ha pagado por ese muro muchas, muchas veces”, insistió, en referencia a la promesa que hizo durante su primera campaña de que México asumiría directamente el costo de la construcción.

Trump también arremetió contra periodistas que han cuestionado quién terminó pagando la infraestructura y los acusó de difundir información falsa.

La cifra de kilómetros construidos que atribuyó a su Administración también ha sido cuestionada. Trump afirmó que se han levantado más de 3,200 kilómetros de muro fronterizo. Los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en cambio, registraban a comienzos de 2020 unos 727 kilómetros del denominado “nuevo sistema de muro fronterizo”.

Esa cifra de CBP incluía tanto tramos nuevos como proyectos de reconstrucción y reemplazo de barreras existentes. Algunos de esos trabajos habían comenzado durante la Administración de Barack Obama y otros continuaron posteriormente durante el gobierno de Joe Biden.

Trump retomó además su discurso sobre inmigración durante la gira que realiza de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que estará en disputa el control del Congreso. El presidente afirmó que bajo su actual mandato no ha ingresado ningún inmigrante a través de la frontera y volvió a destacar su campaña de deportaciones.

La inmigración, no obstante, aparece por debajo de la economía entre las principales preocupaciones de los votantes. Una encuesta de Fox News realizada entre el 9 y el 12 de octubre muestra que 60% de los electores identifica el costo de vida como su principal preocupación económica, frente a 15% que señala el gasto público, 7% el empleo, 7% la desigualdad de ingresos, 6% los aranceles y 5% los impuestos.

El mismo sondeo indica que 74% de los votantes califica negativamente la situación económica y 53% cree que empeorará durante el próximo año. Además, 66% se declara insatisfecho con el rumbo del país.

La inflación constituye uno de los principales puntos de preocupación para Trump: solo 22% aprueba su gestión en esta materia, el nivel más bajo registrado por la encuesta de Fox News.

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