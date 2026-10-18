Un caimán de 3,6 metros mata a un hombre de 71 años en un lago de Florida

Un hombre de 71 años murió tras ser atacado por un caimán de aproximadamente 3,6 metros de largo en un lago de Florida, en un incidente que representa el segundo ataque mortal de este tipo registrado en el estado durante este año.

El suceso ocurrió el viernes alrededor de las 5:20 p. m. en el lago Apopka, a la altura del parque Dr. Bradford Memorial, en Winter Garden, a unos 24 kilómetros al noroeste de Orlando, informó este sábado la Comisión de Conservación de la Pesca y la Fauna Silvestre de Florida (FWC).

Los equipos de emergencia intentaron sacar al hombre del agua, pero la presencia de otros caimanes en la zona complicó las labores de rescate. El jefe de bomberos de Winter Garden, Jose Gainza, explicó a FOX35 que el cuerpo no pudo ser recuperado hasta más de dos horas después del ataque.

Por su parte, el jefe de policía de la localidad, Michael Mason, confirmó que el caimán involucrado, de unos 3,6 metros de longitud, fue localizado y capturado. Posteriormente, el animal fue sacrificado.

La Policía de Winter Garden y la FWC mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del incidente.

El parque Dr. Bradford Memorial, que permite el acceso directo al lago Apopka, se encuentra en una zona conocida por albergar una de las mayores poblaciones de caimanes americanos de Florida Central.

El caso se suma a otro ataque mortal ocurrido en junio, cuando una mujer de 31 años murió tras ser atacada por un caimán mientras nadaba en el río Econlockhatchee, también en el centro de Florida.

Aunque los ataques de estos reptiles son poco frecuentes, según la FWC, el estado ha registrado más de 30 muertes relacionadas con caimanes desde 1948.

Con información de EFE.

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