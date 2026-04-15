Una familia de NJ vivió con una osa y sus oseznos durante meses en su hogar sin saberlo

Una familia del condado de Bergen, en Nueva Jersey, vivió una experiencia tan insólita como inquietante: durante meses compartieron su hogar con una osa y sus 4 oseznos, que habían instalado su guarida justo debajo de la vivienda.

De acuerdo a información difundida por ABC 7, todo comenzó cuando Veronica O’Brien-Lim descubrió que los “inquilinos” inesperados habitaban el espacio bajo una extensión de su casa. Según explicó, la estructura había sido modificada por los dueños anteriores, quienes construyeron una base solo en una parte, dejando un área accesible que resultó ideal para que la osa se refugiara durante el invierno y diera a luz a sus crías.

Durante meses, la familia permaneció prácticamente oculta en su guarida. Sin embargo, el pasado martes, los 5 osos finalmente salieron al exterior por primera vez desde el otoño, marcando el fin del periodo de hibernación y el inicio de una nueva etapa en su desarrollo.

De la ternura al riesgo

Lo que al principio parecía una situación curiosa e incluso enternecedora pronto se convirtió en motivo de preocupación para la familia y sus vecinos. Con el paso de las semanas, los osos comenzaron a mostrar comportamientos más invasivos, especialmente durante la noche.

Según relató O’Brien-Lim, los animales salían a buscar comida en los alrededores, revisando la basura de las casas vecinas y, en algunos casos, llevándola de regreso al refugio bajo su vivienda. Además, reportó daños materiales, como cables del sistema de aire acondicionado que fueron mordidos por los oseznos.

Ante la creciente inquietud, la familia decidió contactar al Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey (NJDEP) y su división de Pesca y Vida Silvestre. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue cautelosa.

Especialistas en fauna explicaron que intervenir en este tipo de situaciones es complejo y, en muchos casos, contraproducente. Según indicaron, forzar la salida de la osa mediante técnicas de ahuyentamiento podría provocar que abandonara a sus crías, lo que reduciría significativamente sus probabilidades de supervivencia.

Otra alternativa, como la captura y reubicación, también implica riesgos. Tranquilizar a la madre y trasladar a los oseznos requeriría recrear un entorno adecuado para su desarrollo, algo que no siempre garantiza el éxito.

Por ello, las autoridades recomendaron a la familia esperar a que los animales se marcharan por cuenta propia, algo que, en teoría, debía ocurrir en uno o 2 días tras el despertar de la hibernación. Sin embargo, ese plazo se extendió, generando frustración entre los residentes.

Mientras la situación continuaba, el vecindario se transformó en un punto de atracción. Decenas de personas comenzaron a acercarse con la esperanza de ver a los osos, provocando congestión vehicular en una calle habitualmente tranquila.

Vecinos describieron la escena como un “circo mediático”, con autos circulando lentamente, peatones tomando fotos y una curiosidad que, si bien comprensible, también representaba un riesgo tanto para las personas como para los animales.

“Esto no es un zoológico”, comentó una residente, reflejando el malestar de quienes viven en la zona y deben lidiar con la atención no deseada.

Un rescate y una señal de movimiento

El momento más crítico ocurrió cuando uno de los cachorros quedó atrapado intentando cruzar una cerca en el patio de un vecino. Sus gritos alertaron a los residentes, quienes dieron aviso a las autoridades.

Un equipo de Pesca y Vida Silvestre acudió rápidamente al lugar y logró liberar al pequeño oso, reuniéndolo con su madre sin mayores complicaciones. El incidente confirmó que la familia de osos ya estaba activa y en proceso de desplazamiento.

Expertos consideran que el aumento de las temperaturas pudo haber acelerado la salida de la guarida, ya que los osos suelen buscar alimento tras meses de inactividad.

Recomendaciones para evitar conflictos

Las autoridades reiteraron la importancia de tomar medidas preventivas para reducir la presencia de osos en áreas residenciales. Entre las principales recomendaciones destacan asegurar correctamente la basura, evitar dejar alimentos al aire libre y eliminar cualquier fuente que pueda atraer a estos animales.

En el caso de la familia afectada, se les aconsejó sellar el acceso bajo su vivienda para impedir que los osos regresen, ya sea en los próximos días o durante el próximo ciclo de hibernación en otoño.

Aunque la imagen de una madre osa con sus cachorros puede resultar fascinante, los expertos advierten que se trata de animales salvajes que deben ser observados con distancia y respeto. La convivencia segura depende, en gran medida, de la responsabilidad de las comunidades para minimizar los riesgos y preservar el equilibrio entre ambos mundos.

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