Kim Kardashian reconoce que Kanye West “cambió por completo” su vida

Kim Kardashian reconoció que su relación con Kanye West tuvo un impacto determinante en su vida personal y profesional. En un adelanto de Citizen Kim: The Woman Who Created the Future, el próximo libro del periodista Jonathan Van Meter, la empresaria reflexionó sobre la influencia que tuvo el rapero en su imagen pública, su acercamiento a la alta costura y la manera en que comenzó a ser percibida dentro de la industria del entretenimiento.

El fragmento, publicado por The Cut antes del lanzamiento del libro, previsto para el 27 de octubre, ofrece una mirada retrospectiva a los primeros años de la relación y al papel que West desempeñó en la transformación de Kardashian, quien pasó de ser conocida principalmente por los programas de telerrealidad a consolidarse como una figura influyente en la moda y los negocios.

“Me doy cuenta de que le encantan los proyectos, ¿verdad?”, comentó Kardashian a Van Meter. “Creo que se enamoró de la idea que tengo de mí y del proyecto que hay detrás. Le encantan las cosas que quizás no están de moda y piensa: ‘Voy a hacer que lo estén’”.

La empresaria comparó esa manera de pensar con la apuesta musical que West hizo en 2008, cuando lanzó “808s & Heartbreak”, un álbum en el que se alejó parcialmente del rap tradicional para experimentar con melodías, voces procesadas y sonidos más introspectivos. En aquel momento, la propuesta generó reacciones divididas, pero con los años se convirtió en una obra influyente dentro de la música contemporánea.

Kardashian considera que esa misma mentalidad pudo haber influido en la manera en que West veía su carrera. “Creo que él pensaba: ‘Déjenme estar con una estrella de reality. Nadie lo respeta. Les voy a demostrar lo genial que es’. Él cambió mi vida. La cambió por completo”, afirmó.

El cambio de imagen que transformó su relación con la moda

Kardashian y West comenzaron su relación en abril de 2012 y se casaron en mayo de 2014. Durante los primeros meses juntos, el rapero intervino de forma directa en el estilo de la empresaria, que hasta entonces no tenía una relación tan cercana con las grandes casas de moda.

Según el relato recogido en el libro, West envió a un equipo de estilistas para renovar el guardarropa de Kardashian. La intervención incluyó retirar gran parte de las prendas que tenía y sustituirlas por ropa de diseñadores de lujo como Givenchy, Tom Ford y Lanvin. El proceso, de acuerdo con el adelanto, fue tan drástico que los zapatos quedaron apilados hasta el techo.

La propia Kardashian reconoció que aquel cambio también supuso una oportunidad para aprender sobre una industria que apenas comenzaba a conocer.

“No sabía absolutamente nada de alta costura. Tenía montones de libros de moda. Era hora de ponerme manos a la obra y aprender”, recordó. “Me dio muchísima confianza”.

La empresaria no presentó aquella transformación únicamente como un cambio estético. Sus palabras sugieren que la orientación de West también contribuyó a que se sintiera más segura al desenvolverse en espacios que, hasta entonces, podían parecerle lejanos.

La influencia del músico no se limitó al vestuario. Según el adelanto de Citizen Kim, West también trabajó para abrirle puertas a Kardashian en círculos de la moda que tradicionalmente no la consideraban una figura relevante.

Entre los episodios mencionados figura su intervención para que ella asistiera a la Met Gala de 2013 como acompañante, así como sus esfuerzos para que apareciera en la portada de Vogue. Tracy Romulus, amiga de Kardashian y colaboradora de su entorno empresarial, resumió esa postura al afirmar que West “luchó para que Kim tuviera ese lugar”.

Kardashian solicitó el divorcio en 2021 y el proceso quedó finalizado en noviembre de 2022. La expareja tiene cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm.

Desde la separación, ambos han seguido caminos profesionales distintos, aunque su vínculo familiar continúa debido a la crianza de sus hijos. Las declaraciones incluidas en el libro no representan un anuncio de reconciliación, sino una reflexión de Kardashian sobre el impacto que tuvo West durante una etapa decisiva de su trayectoria.