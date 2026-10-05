Kim Kardashian revela por qué pasó cinco años soltera tras su divorcio de Kanye West

Kim Kardashian asegura que volver a estar en pareja no era una prioridad después de su divorcio de Kanye West. La empresaria y fundadora de SKIMS, de 45 años, explicó que necesitó varios años para concentrarse en sus hijos, su trabajo y en un proceso personal que consideró necesario antes de volver a abrirse al amor.

En una entrevista con The Sunday Times’ Style, Kardashian describió ese período como una etapa positiva de su vida. Aunque posteriormente tuvo algunas relaciones, explicó que, en términos generales, pasó cinco años sin buscar activamente una nueva pareja.

“Estuve realmente soltera durante cinco años. Y eso se sintió muy bien. Pude concentrarme en mis hijos y en proyectos en los que realmente quería participar”, declaró.

La empresaria sostuvo que durante su soltería no tuvo urgencia por encontrar una nueva relación. Por el contrario, afirmó que necesitaba tiempo antes de considerar nuevamente una relación sentimental.

Kardashian explicó que una de las principales razones para mantenerse alejada de las relaciones fue la necesidad de trabajar en sí misma después de una etapa personal compleja.

“Realmente no sentí ningún apuro. Tampoco me sentí vacía”, afirmó. “Sentí que necesitaba mi tiempo. Quería sanarme por completo y trabajar en mí misma. No estaba lista para abrirme. Realmente ni siquiera lo pensaba”.

La empresaria agregó una reflexión sobre su manera de entender ese proceso: “El universo actúa a tu favor cuando simplemente lo dejas fluir”.

Sus palabras describen la soltería como una decisión deliberada y no como una circunstancia que estuviera intentando cambiar.

Kardashian y West se casaron en 2014 y tienen cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm. Ella solicitó el divorcio en 2021 y el matrimonio quedó disuelto legalmente en 2022.

La separación también ha sido abordada por Kardashian en The Kardashians. En uno de los episodios de la serie, la empresaria reflexionó sobre la dificultad de aceptar que una relación puede transformarse hasta el punto de que la persona que conocías ya no sea la misma.

“Lo más difícil es cuando no puedes prever algo que cambia radicalmente la personalidad de alguien, y esa persona ya no es la misma de antes. No puedes recuperarla, pero tampoco puedes vivir con quien se convirtió. Lo entiendo”, dijo.

Kardashian también explicó que una ruptura puede ser particularmente difícil cuando no coincide con los planes que una persona tenía para su matrimonio.

“Es más duro cuando no quieres que tu matrimonio termine por razones personales, sino porque las circunstancias lo fuerzan. Cuando no lo planeabas y ese no era el resultado que querías, pero no te queda otra opción, creo que eso hace que sea más difícil superarlo”.

Después de su separación de West, Kardashian mantuvo una relación de aproximadamente nueve meses con el comediante Pete Davidson, que terminó en agosto de 2022. Por ello, cuando habla de haber estado “realmente soltera durante cinco años”, se refiere a un período general de distancia de las relaciones sentimentales y no a cinco años consecutivos sin ningún vínculo romántico.

En 2026, Kardashian comenzó a ser vinculada públicamente con Lewis Hamilton, piloto de Fórmula 1 de 41 años. Ambos fueron relacionados sentimentalmente desde principios de año y posteriormente aparecieron juntos en distintos escenarios.

La relación se desarrolló después de que Kardashian pasara varios años enfocada en su vida personal, familiar y profesional. Sin embargo, la empresaria ha decidido mantener los detalles del romance relativamente alejados de sus declaraciones públicas.

Cuando The Sunday Times’ Style le preguntó directamente si quería hablar sobre su relación con Hamilton, respondió: “De la manera más respetuosa posible, preferiría no hacerlo”.

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