Encuesta republicana reduce a cuatro puntos la ventaja de Kathy Hochul sobre Bruce Blakeman en Nueva York

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, mantiene la delantera sobre el republicano Bruce Blakeman en la carrera por la gobernación, pero una encuesta interna de los republicanos muestra una contienda mucho más cerrada de lo que reflejan otros sondeos recientes.

El estudio, realizado por OnMessage Inc. para la campaña de la republicana Saritha Komatireddy, ubicó a Hochul con 50,3% de intención de voto frente a 45,9% para Blakeman, una diferencia de apenas 4,4 puntos porcentuales, informó el New York Post.

La encuesta fue realizada entre el 12 y el 14 de octubre a 1,000 votantes probables de Nueva York y tiene un margen de error de ±2,8 puntos porcentuales. El sondeo también midió la contienda por la fiscalía general estatal y encontró a la demócrata Letitia James con 50.7% frente a 44.7% de Komatireddy.

Blakeman gana terreno fuera de Nueva York

El resultado muestra una distribución geográfica particularmente favorable para Blakeman. El ejecutivo del condado de Nassau aventaja a Hochul por 56% a 42% en la región de Buffalo, territorio de origen de la gobernadora.

Aunque la ciudad de Buffalo mantiene una fuerte inclinación demócrata, los condados que la rodean son considerablemente más conservadores y se encuentran entre las zonas con mayor respaldo republicano del estado.

Blakeman también supera a Hochul en la región de Albany, con 52% frente a 44%, y registra su mayor ventaja en otras áreas rurales de Nueva York, donde obtiene 62% de respaldo frente a 33% de la gobernadora.

Hochul conserva, en cambio, una ventaja clara en el mercado mediático de Nueva York, donde alcanza 54.2% frente a 41.9% de Blakeman. Esta zona incluye los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, Long Island y varios suburbios del valle del Hudson, entre ellos Westchester y Rockland.

La gobernadora también mantiene una ventaja más estrecha en Rochester, con 50% frente a 46%, y en Syracuse, donde registra 49.1% frente a 47.1% para Blakeman.

Hochul busca el 3 de noviembre un segundo mandato de cuatro años. Su campaña enfrenta una elección que vuelve a mostrar señales de competitividad después de que en 2022 derrotara al republicano Lee Zeldin por solo seis puntos, señala el Post.

“Esta contienda por la gobernación es muy competitiva”, afirmó el estratega republicano O’Brien “OB” Murray, quien trabajó en la campaña con la que George Pataki ganó la gobernación en 1994.

Murray recordó que la elección de 2022 también fue más cerrada de lo previsto y sostuvo que el resultado de la actual contienda sigue abierto. “En esta contienda puede pasar cualquier cosa. Hace cuatro años la gente estaba cansada de Kathy Hochul. Nadie esperaba que esa elección fuera tan reñida”, dijo, en referencia a la victoria de la gobernadora sobre Zeldin.

Otros sondeos muestran una ventaja mayor

El resultado de OnMessage coincide con mediciones realizadas por la propia campaña de Blakeman, que el mes pasado también situaron al republicano cuatro puntos por debajo de Hochul.

Una encuesta publicada la semana pasada por Pollfinity mostró igualmente una diferencia de cuatro puntos a favor de la gobernadora.

Los promedios de encuestas independientes, no obstante, presentan una imagen menos ajustada.

El promedio de cuatro sondeos recientes de encuestadores con experiencia, recopilado por RealClearPolitics, ubica a Hochul 12.8 puntos por encima de Blakeman. Las mediciones incluidas en ese promedio muestran ventajas para la gobernadora que van desde nueve puntos en un estudio de la Universidad de Siena hasta 19 puntos en una encuesta de la Universidad de Quinnipiac realizada durante el último mes.

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