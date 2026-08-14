Trump presume cifras de seguridad en Long Island y busca impulsar a los republicanos en Nueva York

El presidente Donald Trump defendió este viernes en Long Island su gestión en materia de seguridad y aprovechó para respaldar a candidatos republicanos ante las elecciones de mitad de período de noviembre.

Trump acudió a la academia de policía del condado de Nassau, en los suburbios de Nueva York, en un momento en que las nuevas estadísticas de criminalidad del FBI mostraron una reducción de los delitos violentos en Estados Unidos durante 2025.

El mandatario también dedicó buena parte de su discurso a atacar a los demócratas y promover a figuras de su partido, publicó The Associated Press.

La visita buscaba reforzar las posibilidades electorales de los republicanos en un estado tradicionalmente demócrata, especialmente en el condado de Nassau, donde Trump ganó por un estrecho margen en 2024.

Allí, el mandatario ha respaldado al ejecutivo del condado, Bruce Blakeman, quien busca enfrentar a la gobernadora demócrata Kathy Hochul.

Trump mencionó las cifras del FBI, pero rápidamente retomó sus críticas contra los demócratas, a quienes calificó de “izquierda radical”, y contra el expresidente Joe Biden, al que volvió a llamar “Joe el Dormilón”.

“Ahora los llamamos demócratas tontos porque sus políticas son ridículas. Luchan por recortar los fondos de la policía”, afirmó Trump mientras se dirigía a los agentes uniformados que lo acompañaban en el escenario.

El presidente también atacó a Hochul y lanzó insultos contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien en el pasado demandó a Trump y a sus empresas por fraude financiero.

Trump reivindica sus políticas de seguridad

El mandatario aprovechó el acto para presumir del despliegue de la Guardia Nacional en distintas ciudades del país, incluida Washington, y aseguró que sus medidas habían contribuido a mejorar la seguridad.

“Hace dos años vivíamos en un infierno, y ahora tenemos una de las ciudades más seguras”, sostuvo Trump al referirse a la capital estadounidense.

Donald Trump y Bruce Blakeman. Foto: AP Crédito: Julia Demaree Nikhinson | AP

Las cifras difundidas este viernes por el FBI respaldaron parcialmente el argumento que el presidente buscaba destacar. La tasa de homicidios en Estados Unidos cayó en 2025 a su nivel más bajo en 75 años, mientras que los delitos violentos en general disminuyeron 9.3% respecto al año anterior.

Expertos citados por la agencia AP señalaron, no obstante, que la criminalidad violenta lleva varios años descendiendo y que resulta difícil atribuir la reducción a una única política o factor.

Trump también promocionó sus políticas arancelarias, los recortes de impuestos y la ley de gasto aprobada el año pasado. Entre otros puntos, destacó las exenciones fiscales para las horas extras y sugirió que estas medidas serían especialmente atractivas para los agentes policiales.

A un costado del escenario estuvieron el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, y el director del FBI, Kash Patel, quienes participaron en el acto antes del discurso presidencial. Su presencia resultó inusual debido a que las autoridades policiales federales tradicionalmente han evitado involucrarse en eventos abiertamente partidistas.

Entre los invitados también estuvo el actor Kelsey Grammer.

Long Island, un territorio clave para los republicanos

La visita de Trump tiene una importancia electoral particular para los republicanos. El condado de Nassau alberga una de las fuerzas policiales más grandes del país y dos distritos de la Cámara de Representantes actualmente en manos demócratas que el Partido Republicano considera competitivos para noviembre.

Michael LiPetri Jr. busca derrotar al representante demócrata Tom Suozzi en el tercer distrito congresional, mientras que Jeanine Driscoll enfrenta a la representante Lauren Gillen en el cuarto.

Trump también regresó a Nueva York para respaldar a Blakeman, quien aspira a desafiar a Hochul en la carrera por la gobernación. Es la segunda visita del presidente al estado este año con ese objetivo.

En mayo, Trump había recorrido el valle del Hudson y afirmó que Blakeman contribuiría a combatir una delincuencia que calificó entonces de “fuera de control”.

Blakeman apareció brevemente en el escenario durante el acto y dijo sentirse honrado por la visita presidencial.

El republicano ha defendido que la presencia de Trump puede beneficiarlo incluso entre votantes que no respaldan al presidente. En declaraciones a Fox Business, sostuvo que tener una relación directa con Trump podría resultar favorable para Nueva York.

La campaña de Hochul respondió que la gobernadora ha destinado miles de millones de dólares a la seguridad pública y cuestionó el historial de Blakeman en materia de delincuencia.

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