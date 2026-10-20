Operativo de desalojo en El Bronx deja al descubierto gigantesco cultivo de marihuana

Las autoridades hallaron un supuesto cultivo de marihuana ilegal que contenía unas 30 plantas en un apartamento de El Bronx cuando el sheriff de la ciudad estaba llevando a cabo un desalojo, informó la Oficina del Sheriff de la Ciudad de Nueva York.

Los vecinos del edificio aseguraron que el olor que provenía del apartamento había sido insoportable por meses, y algunos temían que supusiera un riesgo para la seguridad.

Los funcionarios confiscaron 30 plantas de cannabis del apartamento. Los residentes comentaron que la operación parecía de gran envergadura pese a ejecutarla en un espacio pequeño.

Una vecina, que vive al otro lado del apartamento, explicó que había informado al Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) sobre la preocupación por el olor.

“Me picaba la garganta, los ojos y la nariz. Llamé a los bomberos y les dije que tal vez había gas cerca, pero no encontraron nada”, manifestó Arredondo.

Los oficiales bomberiles volvieron el lunes con camiones para materiales peligrosos después del descubrimiento del cultivo ilegal, informó ABC 7 NY.

El lunes en la noche, los trabajadores estaban retirando las plantas y los equipos del apartamento.

La Oficina del Sheriff indicó que un agente municipal descubrió el cultivo a primera hora del día mientras estaba llevando a cabo un desalojo en la residencia.

Este hecho trajo a la memoria la explosión ocurrida en 2016 en un cultivo ilegal de marihuana en El Bronx, en la que perdió la vida el jefe de batallón del FDNY, Michael Fahy.

En un comunicado, el sheriff Edwin Raymond declaró: “La Oficina del Sheriff mantiene su compromiso de proteger la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades y desarticular las operaciones ilícitas que amenazan la seguridad y la salud pública. Trabajaremos con diligencia para garantizar que nuestros vecindarios sigan siendo lugares seguros para vivir y trabajar”.

Los vecinos expresaron haber visto a varios hombres entrar y salir del apartamento, pero nunca se quedaban el tiempo suficiente para identificarse.

Hasta ahora no se han hecho detenciones al respecto. El administrador del edificio señaló que los inquilinos tenían pagos de alquiler atrasados.

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