Nueva York alerta por aumento de intoxicaciones con marihuana en niños y adolescentes

El estado de Nueva York lanzó una nueva advertencia sobre los riesgos del consumo de marihuana entre niños y adolescentes, luego de que un informe revelara un fuerte incremento en las visitas a salas de emergencia relacionadas con intoxicaciones por cannabis, especialmente entre menores de edad.

La Oficina de Gestión del Cannabis de Nueva York (OCM) publicó la guía “Talking With Young People About Weed”, un recurso dirigido a padres, cuidadores y adultos de confianza para abordar con adolescentes los posibles efectos del consumo de marihuana.

El documento destaca que el cerebro humano continúa desarrollándose hasta aproximadamente los 25 años, por lo que el consumo frecuente de cannabis durante la adolescencia puede tener consecuencias más importantes que en adultos que comienzan a utilizar la sustancia después de esa etapa.

Aumentan los casos de menores afectados tras la legalización del cannabis

La advertencia estatal llega después de que el Departamento de Salud de Nueva York difundiera un informe que muestra un aumento considerable de las visitas hospitalarias por intoxicación con cannabis desde que el estado permitió primero el uso medicinal en 2016 y posteriormente el consumo recreativo para adultos en 2021.

Uno de los datos que más preocupación generó fue el incremento de más de 1,600% en las visitas hospitalarias relacionadas con cannabis entre niños menores de 5 años desde 2016. Las autoridades señalan que muchos de estos casos están vinculados a ingestas accidentales de productos con marihuana, como comestibles que pueden confundirse con dulces o alimentos comunes.

La guía también alerta sobre una condición médica asociada al consumo frecuente conocida como Síndrome de Hiperémesis Cannabinoide. Este trastorno puede provocar dolor abdominal intenso, náuseas persistentes y episodios repetidos de vómitos que, en algunos casos, requieren atención de emergencia.

“Cualquier persona que use cannabis frecuentemente, durante un periodo prolongado, corre el riesgo de desarrollar este síndrome”, señala el documento elaborado por la OCM, que busca brindar información práctica para que las familias puedan reconocer señales de alerta.

Entre los efectos a corto plazo que pueden enfrentar los adolescentes consumidores habituales aparecen dificultades para concentrarse, problemas de memoria, menor capacidad para completar tareas escolares y alteraciones en la coordinación, lo que puede afectar actividades como conducir o practicar deportes.

Las autoridades de salud piden a los padres hablar, especialmente con los adolescentes, sobre los peligros a los que se exponen si consumen marihuana. (Foto: Sakchai Lalit/AP)

Autoridades buscan reforzar la prevención entre adolescentes

La agencia estatal también menciona posibles cambios en la salud mental, incluyendo mayor ansiedad, ataques de pánico, cambios bruscos de ánimo, pensamientos paranoicos e incluso tendencias suicidas en algunos casos.

Otro riesgo identificado es el denominado “greening out”, una reacción causada por consumir una cantidad excesiva de cannabis en poco tiempo. Los síntomas pueden incluir ansiedad extrema, paranoia, mareos, desmayos, aumento del ritmo cardíaco, náuseas severas y vómitos.

Según la información difundida por las autoridades, los adolescentes presentan un mayor riesgo de desarrollar problemas relacionados con el consumo de cannabis a largo plazo. Cerca del 16% de los jóvenes que utilizan marihuana con regularidad pueden desarrollar trastorno por consumo de cannabis, frente a alrededor del 10% entre adultos que comenzaron a consumir después de cumplir la mayoría de edad.

La campaña “Cannabis Honestly”, impulsada por la OCM, tiene como objetivo ofrecer herramientas a las familias para mantener conversaciones abiertas sobre la marihuana y sus posibles efectos.

El comisionado de Salud de Nueva York, doctor James McDonald, destacó que la adolescencia representa una etapa clave en el desarrollo cerebral y que los padres necesitan información clara para hablar con sus hijos sobre los riesgos asociados al cannabis.

“La adolescencia es un periodo crítico del desarrollo del cerebro”, señaló McDonald al presentar la iniciativa, al tiempo que subrayó la importancia de que los adultos tengan conversaciones informadas y oportunas con los jóvenes.

Actualmente, Nueva York cuenta con cientos de dispensarios legales de cannabis y las ventas diarias del producto han alcanzado millones de dólares. Sin embargo, las autoridades continúan enfrentando dificultades para controlar el mercado ilegal y los productos sin regulación que pueden representar un riesgo adicional para los consumidores más jóvenes.

Con esta nueva guía, el estado busca que las familias conozcan los posibles peligros de la marihuana y puedan identificar situaciones de riesgo antes de que terminen en una emergencia médica.

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