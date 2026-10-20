Voto anticipado en Nueva York y Nueva Jersey: fechas, horarios y requisitos

Los votantes de Nueva York y Nueva Jersey podrán acudir a las urnas desde el sábado 24 de octubre para participar en las elecciones generales del martes 3 de noviembre de 2026, sin tener que esperar al día oficial de los comicios.

Ambos estados habilitarán 9 días de voto anticipado presencial (early voting), una alternativa para quienes necesitan ajustar su participación electoral a sus horarios de trabajo, estudios o responsabilidades familiares.

Aunque el calendario coincide en ambos estados, existen diferencias importantes en los horarios, los lugares donde se puede votar y las reglas para quienes solicitaron una boleta por correo. También hay una fecha clave para registrarse en Nueva York, mientras que en Nueva Jersey el plazo ya terminó.

Antes de acudir a las urnas, conviene verificar el registro electoral y confirmar cuál es el centro de votación correspondiente.

Voto anticipado en Nueva York: fechas y horarios

El período de voto anticipado en Nueva York comenzará el sábado 24 de octubre y concluirá el domingo 1 de noviembre. El martes 3 de noviembre, día de las elecciones generales, los centros electorales abrirán de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. (ET).

En la ciudad de Nueva York, los horarios de votación anticipada cambiarán según el día de la semana. La programación es la siguiente:

Sábado 24, domingo 25 y lunes 26 de octubre: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Martes 27 y miércoles 28 de octubre: de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Jueves 29 de octubre: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Viernes 30, sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Una diferencia importante es la asignación de los centros electorales. En los 5 distritos de la ciudad, cada votante tiene un sitio específico para emitir su voto anticipado. Este puede ser distinto del lugar asignado para el día de las elecciones.

Fuera de la ciudad, los electores pueden acudir a cualquier centro de voto anticipado dentro de su condado. Los horarios y las ubicaciones deben consultarse con la junta electoral correspondiente.

Nueva Jersey: 9 días para votar sin cita

Nueva Jersey también ofrecerá voto anticipado presencial del 24 de octubre al 1 de noviembre. Los centros abrirán de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. (ET), mientras que los domingos funcionarán de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. (ET).

No es necesario solicitar una cita. Además, los votantes pueden acudir a cualquiera de los centros habilitados en su condado, independientemente del municipio donde residan. Cada condado tendrá entre tres y diez lugares designados para este proceso.

El día de las elecciones generales, el martes 3 de noviembre, las casillas abrirán de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. (ET), según la información electoral estatal.

La flexibilidad para elegir el centro es una de las principales diferencias respecto de la ciudad de Nueva York, donde el voto anticipado está sujeto a una ubicación asignada.

Registro electoral: una última oportunidad en Nueva York

Quienes todavía no estén registrados para votar en Nueva York tienen hasta el sábado 24 de octubre para completar el trámite. La fecha límite aplica a las solicitudes en línea, por correo y en persona. En el caso del correo postal, la solicitud debe ser recibida por las autoridades electorales ese día; no basta con que tenga matasellos del 24 de octubre.

La jornada también se conoce como Golden Day, porque los ciudadanos elegibles pueden registrarse y votar el mismo día mediante una boleta de declaración jurada (affidavit ballot) en un centro de voto anticipado o en la oficina de la junta electoral.

En Nueva Jersey, en cambio, el plazo de registro venció el 13 de octubre, es decir, 21 días antes de las elecciones. Quienes no completaron el trámite dentro del período establecido no podrán registrarse para votar en estos comicios.

¿Qué ocurre si ya solicitaste una boleta por correo?

Las reglas cambian según el estado y conviene conocerlas antes de acudir a las urnas.

En Nueva York, una persona a la que ya se le haya emitido una boleta por correo no puede votar en la máquina electoral. Sin embargo, puede emitir una boleta de declaración jurada en persona, que será contabilizada si la junta electoral verifica que no devolvió la boleta por correo.

También es posible entregar la boleta por correo en cualquier centro de voto anticipado del condado o, en la ciudad de Nueva York, en el sitio correspondiente al distrito electoral. El plazo para hacerlo es del 24 de octubre al 1 de noviembre. Si se envía por correo postal, debe tener matasellos a más tardar del 3 de noviembre y llegar a las autoridades antes del 10 de noviembre.

En Nueva Jersey, las boletas por correo no pueden entregarse en los centros de voto anticipado. Deben depositarse en un buzón electoral seguro del condado, enviarse por correo con matasellos no posterior al 3 de noviembre o entregarse personalmente en la oficina de la junta electoral del condado antes de las 8:00 p.m. del día electoral.

Además, quienes figuren en la lista de voto por correo deben contactar al secretario del condado (County Clerk) para cancelar esa modalidad si desean votar en una máquina durante el período anticipado. Si ya recibieron la boleta por correo, pero no la utilizaron, el día de las elecciones solo podrán votar mediante una boleta provisional de papel en su centro asignado.

¿Necesitas una identificación para votar?

Ni Nueva York ni Nueva Jersey exigen de manera general una identificación con fotografía para votar.

En Nueva York, a algunos votantes que participan por primera vez y no proporcionaron identificación al registrarse se les puede pedir que confirmen su nombre y dirección mediante documentos como una factura de servicios, un estado de cuenta bancario o un cheque emitido por el gobierno.

En Nueva Jersey, ciertos votantes nuevos o aquellos cuya información no pudo verificarse podrían tener que presentar una identificación, con o sin fotografía, o emitir una boleta provisional, según su situación.

Cómo encontrar tu centro de votación

Antes de salir de casa, verifica tu registro y la ubicación asignada para evitar contratiempos:

Ciudad de Nueva York: consulta vote.nyc.

Resto del estado de Nueva York: utiliza el buscador de votantes de la Junta Electoral estatal.

Nueva Jersey: visita vote.nj.gov.

El voto anticipado ofrece una oportunidad para participar en las elecciones generales sin concentrar todo el proceso en una sola jornada. Sin embargo, conocer las reglas locales es esencial: elegir el centro correcto, revisar los plazos y confirmar el estado del registro puede evitar que un trámite pendiente se convierta en un obstáculo para ejercer el derecho al voto.

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