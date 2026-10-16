NYC se prepara para nueva marcha “No Kings” con llamado a votar

Desde que el presidente, Donald Trump, regresó a la Casa Blanca, con un segundo mandato, caracterizado por políticas más duras contra la población inmigrante, el inicio de una guerra con Irán y mayor apoyo al gobierno de Israel, diferentes organizaciones han venido promoviendo la campaña “No Kings” (No reyes) para advertir que el mandatario “no está por encima de la ley y la Constitución”.

Y con las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre a la vista, que definirán la recomposición del Congreso y el Senado, líderes de la coalición “No Kings”, se preparan para salir a las calles de todo el país este sábado 17 de octubre, y Nueva York busca alzar su voz con diferentes eventos.

Bajo el lema “¡no reyes!: Vota anticipadamente”, promotores de la jornada de acción, que en la Gran Manzana tendrá una congregación principal en Washington Square Park, a las 2:00 de la tarde, al igual que otras actividades en los cinco condados, insisten en que esta vez urge convertir la movilización en poder electoral para ponerle freno al poder de “los multimillonarios, caudillos y políticos que se creen por encima de la rendición de cuentas”.

“El poder pertenece al pueblo, pero solo si lo usamos”, asegura la coalición “No Kings”, tras recalcar el llamado a salir a votar.

“Familias de todo el país tienen dificultades para costear los alimentos, la gasolina, las facturas de electricidad y los gastos cotidianos para salir adelante. Las decisiones que toman quienes ostentan el poder moldean nuestras vidas, nuestras comunidades y nuestro futuro”, agregan.

“No reyes: Vota anticipadamente es el siguiente paso para recuperar nuestro poder tras un año de movilizaciones masivas. Es una jornada de participación electoral no partidista para convivir en comunidad y asegurar que cada votante elegible tenga un plan, conozca sus opciones y esté listo para hacer valer su voz”, enfatizan.

Y en la Ciudad de Nueva York, donde reportes señalan que ICE ha detenido a casi 20,000 inmigrantes desde que Trump asumió el nuevo gobierno, el llamado está rodando con fuerza en redes sociales, sitios de internet e incluso cadenas de mensajes, donde se rechazan las políticas del gobierno federal y se refuerza el mensaje de votar y hacer que otros voten, sin esperar hasta el 3 de noviembre.

El lema es salir a votar comenzando el próximo 24 de octubre, cuando las urnas abren la jornada de voto temprano que va hasta el 1 de noviembre.

“Votar por adelantado significa que tu voto queda asegurado y protegido días antes de que otros decidan qué sucederá después; además, da margen para solucionar cualquier contratiempo, como una discrepancia en la firma, un formulario faltante, una fila demasiado larga o la imposibilidad de acudir si tu turno de trabajo se prolonga”, recalca el grupo “No Kings”.

Neoyorquinos se preparan para la nueva jornada de protesta “No Kings”. Foto Edwin Martinez. Crédito: Edwin Martinez | Impremedia

“Independientemente de las leyes vigentes en tu localidad, prepararse con antelación es una práctica universal. Puedes emitir tu voto en un centro de votación anticipada (donde estén disponibles), solicitar y devolver una boleta de voto en ausencia, verificar tu registro o incluso dedicar todo el día a esta tarea. Sea cual sea el método que elijas, nuestro objetivo es que elabores un plan de votación claro y votes por adelantado”, enfatizan.

La organización “Indivisibles”, que también está promoviendo la jornada, hizo un llamado a los participantes a que no lleven carteles partidistas y recalcó la importancia de que los neoyorquinos se manifiesten en las urnas. Por ello habrá diferentes encuentros en barrios neoyorquinos donde líderes comunitarios ayudarán a motivar a votantes a dar el paso al frente.

“A diferencia de las acciones anteriores de ‘No Kings’ (No Reyes), la iniciativa ‘No Reyes: vota anticipadamente’, no es solo una protesta. El 17 de octubre será una jornada de participación electoral no partidista: reuniremos a nuestra comunidad para planificar el voto anticipado, asegurándonos de que cada votante elegible conozca sus opciones para votar y tenga la oportunidad de hacer oír su voz”, explicó la organización “Indivisibles”, tras lanzar duras críticas contra el presidente.

“Trump insiste en su postura: aviva la división y la ira, crea una fuerza policial secreta, despliega al ejército en nuestras calles, intenta manipular las elecciones de mitad de mandato y sugiere (en dos ocasiones) que “quizás nos gustaría tener un dictador”. Ese no es el comportamiento de un presidente. Es el comportamiento de alguien que aspira a ser rey”, señalaron. “Es hora de recordarle a Trump que esto es Estados Unidos. Y en Estados Unidos, no aceptamos reyes”.

La organización “No Kings” de paso afirmó que sus movilizaciones masivas tienen como principio no acciones violenta y contar con ausencia de desobediencia civil.

“Esperamos que todos los participantes procuren rebajar la tensión ante cualquier posible confrontación con personas que no compartan nuestros valores y que actúen dentro del marco legal durante estos eventos”, insistieron. “Nuestra democracia depende de que cada votante elegible tenga la libertad de participar sin sufrir intimidación, interferencias ni barreras”.

Neoyorquinos se preparan para la nueva jornada de protesta “No Kings”. Foto: Edwin Martinez Crédito: Edwin Martinez | Impremedia

Ezra Levin, cofundadora de “Indivisible”, recalcó que la iniciativa tendrá como norte organizar a la gente para votar, más allá de enviar un mensaje político contra la actual administración federal.

“No nos limitamos a enviar un mensaje con esta próxima jornada de ‘No Kings’. Estamos recuperando el poder para el pueblo mediante el ejercicio de nuestros derechos constitucionales de organización y de voto”, dijo la activista.

Se estima que además de Nueva York, habrá eventos en por lo menos unas 160 ciudades de 38 estados.

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