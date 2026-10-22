¿Necesita ayuda en español para votar en NYC? Así puede solicitarla

El hecho de no dominar el inglés no debe ser una barrera para participar en las elecciones del próximo 3 de noviembre en Nueva York y cuyo vota anticipado arranca el 24 de octubre, por ello los electores que necesitan ayuda para entender las instrucciones o completar su papeleta tienen el derecho de solicitar asistencia de un trabajador electoral o llevar a una persona de su elección, según la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York.

La Junta ofrece servicios de interpretación en español en los cinco condados. Sin embargo, esto no significa que haya un intérprete disponible en cada centro, por eso conviene informarse antes de salir de casa.

Llame y confirme su centro

Los votantes pueden llamar al 1-866-VOTE-NYC (1-866-868-3692) para consultar qué asistencia encontrarán en el lugar que les corresponde.

También pueden ubicar su centro ingresando su dirección en Find My Poll Site. Lo recomendable es revisar ambas modalidades: el centro asignado para votar anticipadamente puede ser diferente del correspondiente al día de las elecciones, y la ubicación puede haber cambiado desde la última vez que votaron.

Alguien de confianza

“Pueden llevar a un intérprete de su elección a las elecciones para ayudarlos con el proceso de votación”, recordó Anila Cobo, directora del Programa de Asistencia Lingüística de la Comisión de Participación Cívica de la ciudad (CEC), durante una conferencia con medios comunitarios.

Ese acompañante puede ser un familiar, un amigo u otra persona de confianza, no tiene que ser ciudadano estadounidense, ni estar registrado para votar.

Asimismo hay que recordar que el acompañante no puede ser el empleador del elector, un agente de ese empleador ni un funcionario o agente de su sindicato, según remarca la Fiscalía General de Nueva York.

La Junta Electoral reconoce expresamente el derecho de los votantes que no hablan inglés a recibir esa asistencia.

Asistencia en español

Aunque la CEC administra un programa de interpretación electoral, sus servicios complementan los de la Junta Electoral, sin sustituirlos ni duplicarlos. Esa división de responsabilidades explica por qué el español no figura entre los idiomas de interpretación presencial del programa de la Comisión.

“No duplicamos los servicios de interpretación de la Junta Electoral”, puntualizó Cobo.

La funcionaria explicó que la Junta proporciona servicios en español en los cinco condados, mientras la CEC atiende otras necesidades lingüísticas en centros seleccionados.

Asistencia en otros idiomas

Además de los servicios de la Junta, la Comisión de Participación Cívica ofrecerá interpretación en centros seleccionados en albanés, árabe, bengalí, cantonés, mandarín, francés, griego, criollo haitiano, italiano, coreano, polaco, ruso, urdu y yidis. La disponibilidad depende del idioma y del centro; no todos los locales cuentan con todos estos servicios.

Durante la votación anticipada, el programa de la CEC funcionará el 30 de octubre únicamente en yidis, y el 31 de octubre y el 1 de noviembre según la distribución de idiomas y centros, también habrá asistencia el martes 3 de noviembre, día de las elecciones.

Estas fechas corresponden al programa complementario de la Comisión y no delimitan la disponibilidad de los servicios en español de la Junta.

Para consultar los centros e idiomas disponibles, los electores pueden visitar on.nyc.gov/VLA y revisar los mapas o las listas de servicios para la votación anticipada y el día de las elecciones. La Comisión también mantiene información electoral en español en su página web.

Fechas clave:

24 de octubre: fecha límite para registrarse para votar y para solicitar una papeleta por correo mediante internet o correo postal.

Del 24 de octubre al 1 de noviembre: período de votación anticipada. Los electores deben consultar los horarios de su centro.

período de votación anticipada. Los electores deben consultar los horarios de su centro. 2 de noviembre: último día para solicitar presencialmente una papeleta de voto por correo.

último día para solicitar presencialmente una papeleta de voto por correo. 3 de noviembre: día de las elecciones, con centros abiertos de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

¿Qué hacer al llegar al centro?