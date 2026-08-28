Voto por correo continúa sin cambios en NY: lo que debes saber antes de noviembre

Los más de 12 millones de electores registrados en Nueva York podrán continuar solicitando, recibiendo y enviando sus boletas por correo bajo las reglas actuales, sin presentar nuevos documentos ni inscribirse en una lista federal, luego de que una jueza suspendiera temporalmente una medida de la Administración Trump que pretendía cambiar las reglas del proceso a pocas semanas de las elecciones de medio término del 3 de noviembre.

La decisión significa que, por ahora, el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) deberá continuar distribuyendo las boletas electorales de Nueva York, aunque el estado no modifique inmediatamente sus sobres ni cargue los nombres y direcciones de sus votantes en un nuevo sistema federal.

Los neoyorquinos no deben realizar ningún trámite adicional ante el Gobierno federal. Cualquier elector registrado puede solicitar una boleta de voto anticipado por correo sin presentar una justificación, conforme a la legislación estatal.

Hay que aclarar que la protección, sin embargo, todavía no es definitiva. La jueza federal Indira Talwani suspendió la regla durante 14 días y programó para el 3 de septiembre una audiencia en la que considerará una orden preliminar de mayor duración.

Por su parte, la Casa Blanca anunció que apelará el bloqueo y defiende la regla como una medida de transparencia y seguridad electoral, argumentando que listas federales y los códigos de barras individuales permitirían comprobar que cada boleta fue enviada a un ciudadano elegible, rastrear su recorrido y detectar posibles irregularidades.

Sigue el cronograma

La regla podría afectar potencialmente a los más de 12,3 millones de votantes registrados en Nueva York, debido a que cualquiera de ellos tiene derecho a solicitar una boleta anticipada por correo. En la ciudad de Nueva York hay alrededor de 5,3 millones de electores registrados.

El impacto real dependerá de cuántos opten por este método en noviembre. De acuerdo con datos oficiales, a escala nacional, casi 48 millones de estadounidenses emitieron boletas por correo en las elecciones presidenciales de 2024, equivalentes a cerca del 30% de los votos depositados.

De acuerdo con el cronograma de las juntas electorales, en Nueva York las solicitudes de boletas por internet o correo deberán ser recibidas por las autoridades electorales antes del 24 de octubre. Las solicitudes presenciales podrán realizarse hasta el 2 de noviembre. Las boletas devueltas por correo deberán llevar matasellos no posterior al 3 de noviembre y llegar a la junta electoral correspondiente antes del 10 de noviembre.

Los electores también podrán entregar su boleta directamente en una oficina electoral, un centro de votación anticipada o un centro electoral durante el día de las elecciones. Además, podrán verificar su recorrido mediante el sistema estatal de seguimiento.

El USPS no tiene autoridad para decidir quién puede y quién no puede votar por correo. Mi oficina continuará luchando para garantizar que esta regla no pueda perturbar nuestras elecciones de mitad de mandato” Letitia JamesFiscal General de NY

NY encabeza la batalla judicial

Nueva York no ha sido solo un observador en esta controversia. La fiscal general Letitia James asumió un papel protagonista dentro de la coalición de estados que demandó al USPS y pidió la suspensión de la regla.

James sostuvo que el Servicio Postal estaba excediendo sus funciones al intentar intervenir en decisiones electorales que corresponden constitucionalmente a los estados y en determinadas circunstancias al Congreso.

“Esta regla es un claro intento del Gobierno federal de interferir en elecciones que no tiene autoridad para controlar. Hoy, un tribunal federal la detuvo antes de que esta administración pudiera causar estragos en nuestras elecciones”, declaró la fiscal después de conocerse la orden.

“El USPS no tiene autoridad para decidir quién puede y quién no puede votar por correo. Mi oficina continuará luchando para garantizar que esta regla no pueda perturbar nuestras elecciones de mitad de mandato”, agregó.

En este sentido, la juez Talwani concluyó preliminarmente que los demandantes tienen posibilidades de demostrar que el USPS carecía de autoridad para emitir la regla. También advirtió que los estados no disponían del tiempo ni de los recursos necesarios para ejecutar los cambios antes de noviembre.

Desde Harlem hacia Washington

La batalla judicial coincidió con una movilización nacional en defensa del derecho al voto. Miles de personas se congregaron el viernes frente al monumento a Lincoln, en Washington, cuando se cumplieron 63 años de la histórica Marcha sobre Washington de 1963.

La protesta “Marcha en Washington: Defiende el voto” fue encabezada por el reverendo Al Sharpton, fundador de National Action Network, junto con Martin Luther King III, Arndrea Waters King y el Drum Major Institute.

La marcha reunió a organizaciones civiles, sindicales, religiosas y comunitarias preocupadas por las restricciones al voto, los cambios en los mapas electorales y el debilitamiento de protecciones históricas de la Ley de Derecho al Voto.

Aunque la manifestación había sido convocada antes de la última decisión sobre las boletas por correo y respondía a una agenda más amplia, la batalla contra la regla del USPS agregó urgencia a su mensaje: 63 años después de la movilización encabezada por Martin Luther King Jr., sus organizadores sostienen que el acceso al voto vuelve a estar en el centro de la lucha por los derechos civiles.

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