NYC busca regular el reparto de Amazon y reforzar la protección de sus trabajadores

Precisamente en un momento en el cual la actividad operativa Amazon, el coloso mundial del comercio electrónico, apunta a un alza significativa por las venideras Fiestas, en el Concejo Municipal de la Ciudad de Nueva York se avanza y se presiona por la aprobación de la Ley de Protección de Entregas, una iniciativa que regularía por primera vez la entrega de paquetes realizada por esta empresa.

De acuerdo con el texto del proyecto 518 la corporación tendría que dar un giro significativo en sus operaciones en la Gran Manzana: la legislación obligaría a los operadores de los centros, desde donde salen los paquetes hacia los hogares, obtener una licencia municipal y como regla general contratar directamente a quienes clasifican y reparten esos envíos, en lugar de utilizar empresas subcontratistas.

En términos sencillos, compañías como Amazon tendrían que asumir directamente las responsabilidades de empleador frente a esos trabajadores, lo cual de acuerdo con reacciones de la corporación este jueves ante medios locales, significaría una amenaza que pondría en riesgo miles de empleos y convertiría los envíos más lentos y costosos para los neoyorquinos.

Además, la Ciudad podría suspender o retirar las licencias por incumplimientos, incluidas violaciones reiteradas de las normas laborales, de seguridad o ambientales.

La propuesta también contempla proteger a los empleados durante el cambio de modelo: si una subcontratista pierde su contrato y despide trabajadores como consecuencia de la legislación, el operador del centro deberá ofrecerles contratación directa antes de incorporar nuevo personal, sin empeorar sus condiciones laborales.

De acuerdo con organizaciones sindicales, líderes comunitarios y funcionarios electos, incluyendo al alcalde Zohran Mamdani, este modelo de negocios que se encamina a entregar 1,000 millones de paquetes este año, ha estado marcado por problemas de seguridad, violaciones de los derechos laborales e impactos ambientales.

“Durante demasiado tiempo, han logrado eludir toda responsabilidad mediante la subcontratación, mientras ponen en peligro a los trabajadores y a nuestras comunidades, todo para que sus ejecutivos ganen dinero fácil”, afirmó la concejal Tiffany Cabán, principal promotora de esta iniciativa.

Este texto legal fue presentado en febrero de este año con el respaldo absoluto de 34 concejales demócratas.

La disputa recuerda el fallido proyecto de sede corporativa de Amazon en Long Island City, que prometía 25,000 empleos. La compañía lo canceló en febrero de 2019 tras la oposición encabezada por los legisladores Michael Gianaris, Jimmy Van Bramer y Alexandria Ocasio-Cortez, junto con sindicatos y grupos comunitarios, que cuestionaban los cerca de $3,000 millones en incentivos públicos y sus posibles impactos laborales y habitacionales.

La propuesta la lidera la concejeal Tifanny Cabán con el respaldo de decenas de organizaciones sindicales y comunitarias. (Foto: Gerardo Romo – NYC City Council)

40 empresas en riesgo

En efecto, Amazon utiliza empresas llamadas Delivery Service Partners (DSP), o socios de servicios de entrega que contratan a los conductores que reparten paquetes. Como es predecible en deliberaciones iniciales portavoces de la gigante tecnológica se oponen frontalmente a la ley.

En un testimonio presentado ante el Concejo Municipal en abril, la compañía sostuvo que la propuesta pondría en riesgo a más de 40 empresas locales de reparto con las que trabaja y a los más de 5,000 empleados que estas contratan.

La empresa defendió su modelo de subcontratación y advirtió que si la legislación se aprueba “podría considerar trasladar operaciones e instalaciones de entrega fuera de la ciudad”.

De igual forma, la corporación defendió en su comparecencia ante los legisladores locales “que en Nueva York, los DSP reflejan la diversidad y el espíritu emprendedor de la ciudad: el 25% pertenece a empresarios negros o hispanos, el 10% a veteranos de las Fuerzas Armadas y otro 10% a egresados de nuestro programa Road to Ownership, una vía acelerada que ayuda a empleados destacados de los DSP a convertirse en propietarios de negocios”.

José Huerta es conductor de Amazon y describió muchas fallas en las condiciones laborales. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

“No hay la debida seguridad”

Mientras se espera por la votación en el pleno en la cámara, trabajadores como José Huerta se unieron a una manifestación a las puertas del Concejo Municipal para celebrar el avance de una legislación, que a criterio de varios choferes de la gran flota vehicular de esta empresa, traerá un alivio para su seguridad y la de los vecindarios neoyorquinos.

La queja más frecuente es que las unidades vehiculares que se desplazan todos los días por la ciudad no siempre están en buenas condiciones, lo que obliga a miles de trabajadores a cumplir con su labor en medio de grandes riesgos.

“Nuestra forma de trabajo muchas veces no es la adecuada, porque a veces por citar solo un ejemplo los camiones no tienen espejos retrovisores. A veces, las luces para dar giros no funcionan. Muchas veces las bocinas no funcionan. Eso pone nuestra vida en peligro. Esperemos tener una voz más fuerte con la aprobación de esta ley”, destacó el conductor.

Por su parte, el alcalde Mamdani se unió a la manifestación asegurando que Amazon ha construido todo un sistema que le permite abiertamente eludir responsabilidades laborales y de seguridad.

“Los trabajadores que llevan paquetes hasta nuestras puertas bajo cualquier condición climática merecen lo mismo que cualquier trabajador: un salario justo, dignidad en el trabajo y un empleador que rinda cuentas por el trato que da a sus empleados”, declaró el mandatario municipal.

Durante demasiado tiempo, han logrado eludir toda responsabilidad mediante la subcontratación, mientras ponen en peligro a los trabajadores y a nuestras comunidades, todo para que sus ejecutivos ganen dinero fácil” Tifanny Cabán – Concejal de NYC

Reporte de infracciones

La Alianza por una Gran Nueva York (ALIGN), una coalición de organizaciones climáticas, sindicales y comunitarias, publicó el reporte “Amazon entrega peligro”, que documenta lo que describe como los “riesgos generalizados para la seguridad vial” derivados de las operaciones de reparto de la corporación del comercio electrónico.

ALIGN examinó registros de infracciones en la Gran Manzana vinculados a 637 matrículas asociadas con empresas relacionadas con Amazon, correspondientes al período entre julio de 2021 y junio de 2025.

“Amazon ha gastado millones de dólares combatiendo la Ley de Protección en las Entregas porque deja al descubierto su engaño: no le importa proteger a los trabajadores ni a las comunidades. Este modelo de negocios se basa en poner las ganancias por encima de las personas. Por eso ha llegado el momento de que el Concejo Municipal se ponga del lado de los neoyorquinos frente a la corporación más grande del mundo”, afirmó Daisy Chung, directora de Campañas de ALIGN.

En general, como destaca este reporte, más de 2,000 vehículos relacionados con Amazon estuvieron involucrados en obstrucciones del acceso para la atención de emergencias, como el bloqueo de hidrantes para atacar incendios. Además, los conductores de otros 2,162 vehículos de reparto recibieron multas por exceso de velocidad en zonas escolares.

Por su parte, Charlene Obernauer, directora ejecutiva del Comité de Nueva York para la Seguridad y la Salud Ocupacional (NYCOSH) se fue de frente contra Amazon, acusando a la empresa de convertir en un negocio, la evasión de sus responsabilidades hacia los trabajadores que hacen posibles sus ganancias: a los trabajadores de reparto de última milla se les exige cumplir cuotas elevadas en condiciones de calor extremo, tráfico intenso y con pocas opciones cuando sufren lesiones.

“Además carecen de las protecciones de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), no pueden solicitar compensación por accidentes laborales y no cuentan con sistemas que protejan su salud y seguridad. La Ley de Protección en las Entregas le da a la ciudad de Nueva York las herramientas para exigir cuentas”, subrayó Obernauer.

“Son ideas equivocadas”

En un documento que refleja claramente la posición de Amazon, frente al avance de esta ley, se esgrime que “gran parte del debate sobre el proyecto de ley 518 está relacionado con ideas equivocadas sobre la seguridad de nuestras operaciones“.

La empresa pondera que desde 2019 han demostrado mejoras constantes y significativas en la seguridad de sus instalaciones, con una reducción del 43% en la tasa de incidentes de registro obligatorio y del 70% en la tasa de incidentes que ocasionan tiempo de trabajo perdido, en el conjunto de sus operaciones mundiales.

Además, destacan haber invertido más de $2,500 millones desde 2019 en seguridad, destinando fondos a tecnología y capacitación.

En sus consideraciones, la corporación destaca que las furgonetas de los DSP cuentan con sistemas de cámaras que alertan sobre conductas inseguras en tiempo real y notifican a las empresas para dar orientación adicional.

“Gracias a estas tecnologías y a la gestión operativa, la tasa de accidentes graves en la ciudad de Nueva York bajó un 35.7% entre 2024 y 2025″, acotan.

Asimismo, aseguran que han desplegado más de 800 bicicletas eléctricas de carga en Manhattan y Brooklyn, con una velocidad máxima de 12 mph, reduciendo la congestión y las emisiones.

Finalmente, esto no afectará al señor Jeff Bezos. El seguirá siendo cada día más billonario. Quienes perderán serán quienes han invertido años para tener su propio negocito y a la larga los mismos trabajadores, si esta empresa decide irse de aquí", "Victor" – Emprendedor dominicano

Un debate complicado

A esta manifestación en el Concejo también se acercaron algunos emprendedores y trabajadores de empresas Socias de Servicios de Entrega (DSP) advirtiendo que en este momento “no hay nada que celebrar y mucho que temer”.

Por ejemplo, “Victor” como pidió ser identificado para esta entrevista, argumenta que con la idea de “destruir ese modelo de negocios” de distribuidores independientes, la Ciudad terminará eliminando un mecanismo por el cual centenares de personas de la clase trabajadora, pueden aspirar en algún momento a tener un emprendimiento de entrega propio.

“Creo que lo que está privando es lo político. Es una idea marxista e izquierdista que no ha dejado nada bueno en ningún lado. Finalmente, esto no afectará al señor Jeff Bezos. El seguirá siendo cada día más billonario. Quienes perderán serán quienes han invertido años para tener su propio negocito y a la larga los mismos trabajadores, si esta empresa decide irse de aquí”, dijo el emprendedor dominicano.

Asimismo, “Victor” defiende que en la ciudad de Nueva York los trabajadores de las DSP perciben un salario promedio de casi $24 por hora, deben ofrecer cobertura médica a sus empleados de tiempo completo y proporcionan tiempo libre remunerado que supera en un 20% el mínimo exigido por la Ciudad. Además, asegura que algunos ofrecen beneficios adicionales, como cuentas de jubilación, reembolso de gastos de matrícula y oportunidades de desarrollo profesional.

En este sentido, Grace Mausser, copresidenta de la sección neoyorquina de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos espera que apenas esta legislación se apruebe se impulsen iniciativas similares en todo el país.

“Necesitamos una clase trabajadora organizada que pueda hacer frente al poder corporativo. Esta ley fortalece los derechos laborales y pone fin a las maniobras para eludir responsabilidades. Es una herramienta para conquistar una sociedad que funcione para los trabajadores y hacer frente a oligarcas corporativos como Jeff Bezos”, remató.

Amazon en NYC: