Amazon contratará a más de 300,000 trabajadores para Navidad: cuánto paga y cómo solicitar

Para la temporada navideña 2026, Amazon anunció la contratación de más de 300,000 trabajadores en Estados Unidos, con un salario promedio de $20 por hora para puestos temporales.

La compañía presentó el plan el martes 20 de octubre, y ya puedes consultar las vacantes disponibles y sus requisitos. La convocatoria incluye empleos temporales, puestos de tiempo parcial y de tiempo completo, por lo que hay opciones para quienes buscan ingresos adicionales para cubrir la renta, la comida o los gastos de fin de año.

Sin embargo, los $20 por hora no están garantizados para todas las vacantes, sino que corresponden al promedio anunciado para los puestos temporales. Para los puestos de operaciones de tiempo completo, la empresa informó un salario inicial mínimo de $20 por hora.

Antes de solicitar, revisa el pago, la duración del contrato, los horarios y los beneficios de cada puesto. Amazon también anunció que la nueva cobertura médica para trabajadores temporales elegibles comenzará el 1 de enero de 2027, por lo que no estará disponible desde el inicio de la campaña de contratación.

¿Cuánto paga Amazon y qué significan los promedios?

La empresa presentó en su anuncio tres referencias salariales:

Puestos temporales: promedio de $20 por hora

promedio de $20 por hora Operaciones de tiempo completo: salario inicial mínimo de $20 por hora

salario inicial mínimo de $20 por hora Personal de operaciones: salario promedio cercano a $24 por hora

“Los empleados temporales ahora ganan un promedio de $20 por hora”, indicó J. Ofori Agboka, vicepresidente de Experiencia de las Personas y Tecnología de Amazon, en el comunicado corporativo.

Como ejemplo, una oferta de $20 por hora con 40 horas semanales equivaldría a $800 brutos por semana, antes de impuestos y deducciones. Esto no significa que todos los puestos temporales ofrezcan esa tarifa ni esa jornada.

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Amazon también anunció una compensación promedio superior a $32 por hora para empleados de tiempo completo al sumar prestaciones. Esa cifra incluye el valor de los beneficios, no el salario en efectivo que recibirías.

Más contrataciones, pero no una promesa de empleo permanente

La convocatoria supera las 250,000 contrataciones que Amazon realizó en cada una de las tres temporadas anteriores, según Reuters. Sin embargo, las más de 300,000 plazas anunciadas combinan distintas modalidades: no son exclusivamente empleos navideños temporales ni puestos permanentes.

La empresa señaló que algunos trabajadores temporales pasan posteriormente a empleos de tiempo completo, pero no es una garantía en todos los casos. Si necesitas ingresos estables después de diciembre, pregunta por la duración del contrato antes de aceptar.

Cómo solicitar empleo en Amazon desde Nueva York o Nueva Jersey

Para acceder a este proceso, Amazon publicará nuevas oportunidades semanalmente entre octubre y diciembre. Puedes consultar el portal oficial hiring.amazon.com y registrar alertas en amazon.com/localjobs.

“Nuestros puestos temporales pueden cubrirse rápidamente”, advirtió Agboka en el comunicado.

La recomendación práctica es revisar las publicaciones con frecuencia, para identificar los puestos disponibles que estén cerca de tu domicilio.

Para organizar tu búsqueda:

Busca por ubicación y revisa el centro de trabajo

Compara salario, turno y modalidad contractual

Calcula transporte y tiempo de traslado antes de aceptar

Sigue las instrucciones específicas de la vacante

Amazon mantiene una página de contratación para Nueva Jersey. Allí describe un proceso general con solicitud, evaluación laboral, orientación previa a la contratación y primer día de trabajo, aunque aclara que los pasos pueden variar según el puesto y la ubicación.

Si vives en Nueva York y consideras una oferta en Nueva Jersey, compara el ingreso con el costo del trayecto. Una tarifa más alta puede resultar menos conveniente si el traslado absorbe la diferencia.

El seguro médico tiene una fecha que debes revisar

“Los empleados elegibles contratados antes del 1 de enero tendrán acceso a la cobertura en esa fecha”, señaló Agboka. La ampliación corresponde a puestos temporales elegibles con al menos 30 horas semanales.

Quienes ingresen a partir del 1 de enero de 2027 podrán acceder desde su primer día, sujetos a los requisitos anunciados. Amazon informó que habrá opciones de cobertura desde $5 semanales, con copagos de $5.

Si buscas empleo para obtener cobertura médica, confirma cuándo comenzaría y si tu contrato seguirá vigente entonces. No presupuestes ese beneficio como disponible durante noviembre o diciembre.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los empleos de Amazon para la temporada navideña

¿Cuánto paga Amazon por los trabajos temporales de Navidad?

Amazon anunció un promedio de $20 por hora para puestos temporales. Revisa la tarifa de cada oferta: el promedio nacional no constituye un salario mínimo garantizado para esa modalidad.

¿Hasta cuándo se publicarán vacantes?

La compañía indicó que publicará nuevas oportunidades semanalmente entre octubre y diciembre de 2026. Puedes activar alertas locales para identificar puestos conforme aparezcan.

¿Todos los empleos incluyen seguro médico inmediato?

No. La nueva cobertura para trabajadores temporales elegibles comenzará el 1 de enero de 2027 y requiere al menos 30 horas semanales, según las condiciones anunciadas.

¿Un empleo temporal puede convertirse en permanente?

Amazon contempla oportunidades de transición a tiempo completo, pero no garantiza esa conversión. Antes de aceptar, distingue la duración del contrato de cualquier posibilidad futura.

Conclusión

Si decides postularte para alguna de las vacantes que abre Amazon para la temporada navideña, no solo es importante comparar tarifas. Si recibes una oferta, revisa cuánto dinero te queda después del transporte, qué jornada tendrás y cuándo finalizaría el contrato.

Para planear tus gastos de enero, conviene separar tres cosas: el ingreso confirmado, los beneficios sujetos a elegibilidad y una permanencia que todavía no está asegurada.

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