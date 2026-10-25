Sándwich de huevo saludable: cómo elevar un clásico americano de forma nutritiva

El sándwich de huevo es un clásico americano que no solo es fácil de preparar y delicioso, sino que es nutritivo, aporta proteína de alta calidad y se le puede elevar el nivel sustituyendo la mayonesa por yogur griego para hacerlo más saludable.

Aunque un experto en metabolismo explica que los sándwiches no engordan y que todo depende del relleno, esta receta la puedes hacer con pan integral para un extra de fibra, el pan de molde tradicional o la baguette; todo va a depender de tu gusto.

Esta versión es de los creadores de recetas Los del Ñam, quienes se han ganado la reputación por simplificar las recetas para lograr resultados excepcionales y sabrosos sin perder la esencia.

Receta de sándwich de huevo

Ingredientes

4 huevos

2 cdas. de yogur griego

2 cdas. de queso crema

1 cda. de mostaza

Sal y pimienta al gusto

Cilantro picado

Así puedes preparar sándwich de huevo saludable

Preparar los huevos: Pela cuatro huevos cocidos y separa las claras de las yemas. En un bowl, aplasta las yemas con un tenedor hasta deshacerlas. Corta las claras en cubos pequeños. Mezclar la base aderezo: En un bowl aparte, mezcla el yogur griego (o crema de leche), la mostaza, el queso crema, la sal y la pimienta. Mezcla bien. Integrar el relleno: Cuando la mezcla esté lista, incorpora las yemas y las claras. Ponle cilantro bien picadito y mézclalo otra vez. ¡Listo el relleno! Dorar el pan: Corta los panes por la mitad sin atravesarlos por completo. Úntalos con mantequilla y ponlos a tostar hasta que queden bien doraditos. Servir: Rellena tu sándwich y ¡a disfrutar!

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