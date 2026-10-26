5 países en los que puedes vivir por menos de $1,100 al mes

Vietnam, Tailandia, Camboya, Georgia y Colombia figuran entre los destinos donde una persona podría vivir con un presupuesto mensual cercano o inferior a $1,100. Las estimaciones varían según la ciudad, la renta y los hábitos de consumo, por lo que no representan una cantidad garantizada.

El sitio Travelbinger reunió cálculos de distintas publicaciones para personas que viven solas. Algunos presupuestos superan los $1,100, especialmente en capitales, zonas turísticas o barrios populares entre extranjeros.

1. Vietnam

En ciudades como Da Nang, Hoi An, Nha Trang y Vung Tau, una persona podría gastar aproximadamente entre $800 y $1,100 mensuales en vivienda, servicios, limpieza del hogar y comestibles, según Travelbinger.

Una de las principales diferencias está en la renta.

Travelbinger calcula que un departamento de una habitación en Da Nang o Hoi An cuesta entre $250 y $400 al mes.

En 2025, Vietnam ocupó el primer lugar entre 46 destinos en el índice de finanzas personales de la encuesta Expat Insider de InterNations.

Fue el quinto año consecutivo que encabezó esa clasificación, basada en las opiniones de personas que viven fuera de su país.

2. Tailandia

Chiang Mai aparece como una opción para quienes buscan gastar menos que en Bangkok o Phuket.

Uno de los cálculos citados por Travelbinger sitúa en $700 mensuales un presupuesto para renta, servicios, comida y transporte en esa ciudad.

Sin embargo, otra comparación calcula entre $900 y $1,200 mensuales para una persona que busque vivir con mayor comodidad.

Por eso, el lugar elegido y los gastos personales pueden hacer que el presupuesto supere los $1,100.

3. Camboya

En Camboya, los costos de vivienda también cambian según la ciudad.

Travelbinger calcula que un departamento de una habitación en el centro de Phnom Penh puede costar entre $400 y $700 mensuales, mientras que en Siem Reap la renta ronda entre $250 y $450.

Una guía citada por el medio calcula gastos mensuales de aproximadamente $670 para alguien con un presupuesto ajustado y de alrededor de $1,300 para una persona con gastos promedio.

La elección del vecindario y el consumo de comida local pueden influir en el total.

En Camboya se utiliza tanto el dólar estadounidense como la moneda local, el riel.

4. Georgia

En Georgia, el país situado entre Europa y Asia, Travelbinger menciona cálculos de entre $600 y $850 mensuales para una persona. Otra comparación sitúa el gasto alrededor de $850.

En Tiflis, la capital, la renta de un departamento de una habitación se calcula entre $250 y $400 al mes.

La ciudad ofrece opciones de comida, historia y actividades culturales, mientras que el país también es conocido por sus montañas y su producción de vino.

5. Colombia

Colombia aparece cerca del límite superior del presupuesto.

Una comparación citada por Travelbinger calcula entre $850 y $1,100 mensuales para una persona. Otra coloca el gasto total del país en alrededor de $1,000 y menciona presupuestos desde $900 en Medellín.

Para mantenerse dentro de ese rango, Travelbinger recomienda considerar viviendas fuera de los barrios más caros.

También señala que es importante investigar la seguridad de la zona antes de elegir dónde vivir.

Antes de tomar una decisión, conviene revisar cuánto costarán la atención médica, los permisos migratorios, los viajes y otros gastos personales, pues pueden elevar el presupuesto.

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