Nueva Jersey ofrece $30 millones para construir viviendas de bajo costo

Nueva Jersey abrió una convocatoria de $30 millones para financiar proyectos de vivienda asequible. El estado prevé apoyar entre 10 y 12 desarrollos, con un máximo de $3 millones por proyecto. Los municipios y desarrolladores interesados podrán solicitar el financiamiento hasta el 19 de noviembre de 2026.

A quién está dirigido el financiamiento

Los recursos corresponden al Fondo Fiduciario de Vivienda Asequible, conocido como AHTF, administrado por el Departamento de Asuntos Comunitarios de Nueva Jersey, o DCA.

El programa ofrece financiamiento a municipios y desarrolladores con y sin fines de lucro para impulsar viviendas destinadas a hogares que cumplan los requisitos económicos aplicables.

La convocatoria del año fiscal 2027 abrió el 28 de septiembre.

Las solicitudes que se reciben en esta etapa son para financiar desarrollos, no para asignar directamente apartamentos a familias.

El fondo contempla viviendas para alquiler y para compra.

Según la guía de esta convocatoria, los proyectos deben tener un máximo de 25 unidades y estar integrados totalmente por vivienda asequible, sujeta a las reglas estatales.

Hasta cuándo pueden presentar las propuestas

El proceso debe completarse antes de las 11:59 p.m. del jueves 19 de noviembre de 2026. Después de esa hora no se aceptarán solicitudes.

El departamento prevé anunciar los proyectos seleccionados el 5 de enero de 2027.

Esa fecha corresponde al anuncio de las adjudicaciones, no a la entrega de viviendas terminadas.

Cada propuesta puede solicitar hasta $3 millones del AHTF. La selección será competitiva, por lo que presentar una solicitud no garantiza recibir recursos.

Cómo se elegirán los proyectos

Primero, las propuestas pasarán por una revisión para determinar si cumplen las condiciones iniciales.

Las que superen esa etapa serán evaluadas mediante un sistema de puntuación.

Posteriormente, se preparará una lista ordenada según los resultados y se enviará a la persona titular del Departamento de Asuntos Comunitarios, quien tendrá la decisión final sobre las adjudicaciones.

Antes de evaluar qué proyectos recibirán dinero, el estado revisará nueve requisitos básicos. Cada requisito cumplido suma un punto. Para pasar a la siguiente etapa, el proyecto debe cumplir al menos siete de los nueve requisitos.

Entre los aspectos considerados figuran el respaldo municipal, el control del terreno, las autorizaciones necesarias, los planes arquitectónicos y la viabilidad financiera.

El AHTF tampoco está pensado para ser la única fuente de financiamiento. Las propuestas deben contemplar otros recursos para completar el desarrollo.

Dónde consultar las bases y entregar documentos

La guía del año fiscal 2027 está disponible mediante SAGE, el sistema estatal utilizado para solicitar estos fondos.

La página oficial del AHTF también reúne las bases, formularios, modelos financieros para proyectos de alquiler y compra, y certificaciones sobre requisitos de diseño.

La solicitud en SAGE debe acompañarse de los documentos exigidos, enviados mediante el portal electrónico indicado en la guía.

Cómo resolver dudas

Las preguntas generales pueden enviarse a AHTF@dca.nj.gov. Las respuestas se publicarán como preguntas frecuentes; el estado no responderá consultas específicas sobre proyectos mientras el proceso permanezca abierto.

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