Voto latino: los demócratas recuperan terreno antes de las elecciones de 2026

Los votantes latinos vuelven a inclinarse por los demócratas, pero no les ofrecen una lealtad automática. Antes de las elecciones del 3 de noviembre, una encuesta de The New York Times y Siena muestra que los hispanos prefieren a los demócratas por 30 puntos. La tendencia podría influir en el control del Congreso, aunque muchos siguen desconfiando de ambos partidos.

El giro llega después de que Donald Trump avanzara entre los latinos en 2024, un resultado que alimentó las expectativas republicanas de construir una coalición multirracial duradera. Según el informe Times Voter Trends, el apoyo hispano a Trump habría bajado del 44% registrado en 2024 al 31% en el sondeo más reciente.

El voto latino puede decidir escaños clave

El cambio va más allá del promedio nacional. Los hispanos representan al menos el 20% de los votantes registrados en casi 2 docenas de distritos competitivos para la Cámara de Representantes, incluidos algunos de Arizona, California, Colorado, Florida, Pensilvania y Texas. También podrían ser decisivos en carreras por el Senado en Texas, Iowa y Kansas.

El 61% de los votantes hispanos afirma que apoyará a candidatos demócratas en noviembre. Es una mejora importante, aunque todavía inferior al 68% que el partido obtuvo entre este electorado en 2016. Los demócratas recuperan terreno, pero aún no han vuelto a sus niveles de apoyo de hace una década.

La insatisfacción con las 2 principales fuerzas políticas ayuda a explicar por qué el voto latino sigue en movimiento. En la encuesta Times/Siena, el 42% dijo estar descontento con ambos partidos y el 45% aseguró que no percibe una gran diferencia entre ellos. Para muchos electores, la decisión no responde a una identidad partidista firme, sino a la evaluación de asuntos cotidianos y de la capacidad de los candidatos para ofrecer soluciones.

Economía e inmigración cambian las prioridades

El costo de vida es la principal preocupación de los votantes latinos y el asunto en el que los demócratas registran su mayor ventaja. Por casi 30 puntos, los encuestados dicen confiar más en ese partido para manejar la economía, un vuelco frente a hace 2 años, cuando Trump mantenía una ligera ventaja.

La subida de los precios también ha enfriado el entusiasmo de algunos votantes republicanos. Janet Fuentes, independiente de 34 años que vive en Chicago y votó por Trump en 2024, explicó que esperaba una mejora económica, pero que los precios siguen aumentando. Para parte del electorado, el bolsillo pesa más que las promesas de campaña.

La inmigración ha ganado relevancia en la conversación electoral. Casi uno de cada 5 votantes hispanos la identifica ahora como una de sus principales preocupaciones, frente al 6% del mes anterior. Mientras en 2024 los latinos estaban divididos sobre qué partido gestionaría mejor el tema, la encuesta actual concede a los demócratas una ventaja de 27 puntos.

La política de deportaciones y los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) también podrían influir en la participación. Una encuesta de NBC News y Telemundo encontró que algo más de una cuarta parte de los votantes latinos conoce a alguien detenido o deportado durante los últimos 2 años. Cerca del 17% dijo que él mismo o alguien cercano contemplaba no votar en persona por temor a ICE.

Los jóvenes se movilizan, pero no hay un cheque en blanco

Los avances demócratas se concentran especialmente entre los votantes jóvenes y quienes no tienen título universitario, 2 grupos que se inclinaron por Trump en 2024. Cerca del 30% de los latinos describió sus sentimientos ante las elecciones con palabras como emoción, alegría o esperanza, una proporción superior a la observada entre votantes blancos, negros y asiático-estadounidenses en la encuesta.

Aun así, los demócratas no pueden asumir que el repunte será permanente. Las opiniones negativas sobre el partido aumentaron entre los latinos durante la última década, aunque se han estabilizado recientemente. Las valoraciones desfavorables sobre los republicanos, en cambio, crecieron con fuerza desde 2024, según NBC News/Telemundo.

El resultado dependerá de las preferencias y de la participación en cada estado y distrito. El electorado latino no es un bloque uniforme ni pertenece por naturaleza a un partido. Sus prioridades económicas, sus experiencias con las políticas migratorias y la confianza en los candidatos pueden inclinar contiendas estrechas. En 2026, el voto hispano será central en la batalla por el Congreso.

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