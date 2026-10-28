El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 28 octubre de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 28 de octubre de 2026.

03/21 – 04/19

Te enfocarás en lograr estabilidad económica, aunque deberás trabajar la paciencia porque los resultados no serán tan rápidos como pretendes. Ahora será importante que planifiques tus próximos pasos y enfrentes cualquier imprevisto. El mejor recurso que hoy puede enriquecerte será la constancia.

04/20 – 05/20

La Luna en tu signo inaugura un ciclo de definiciones importantes. Las circunstancias te llevarán a tomar decisiones que pueden parecerte desfavorables, pero pronto descubrirás que cuando una oportunidad se pierde, aparece otra más justa para ti, acorde con tus necesidades.

05/21 – 06/20

Es posible que percibas que tus energías están bajas, pero el desgaste que sientes se debe a que estás cargando con un peso innecesario. No tiene sentido permanecer atado al pasado. Quiero que cortes lazos con esas situaciones o circunstancias que ya no suman.

06/21 – 07/20

Darás forma a algunos proyectos en los que vienes trabajando hace tiempo. Participarás en actividades grupales y te codearás con personas muy valiosas. Pero ojo: las cosas pueden complicarse si los asuntos de dinero se mezclan demasiado con la amistad.

07/21 – 08/21

Harás un gran esfuerzo para cumplir tus ambiciones, convertirte en alguien admirable y alcanzar tus metas. Estarás dispuesto a postergar algunos proyectos personales para llegar a la cima. Prepárate, porque deberás mantener a raya tu tendencia a acaparar la atención.

08/22 – 09/22

Ahora tu realidad te pide encontrar un rumbo concreto. Por eso, será un tiempo propicio para acercarte a un guía espiritual que te ayude a salir de esa zona de confort que dificulta tu avance. Tu fe será el sostén en este camino, dándote confianza y ampliando tus horizontes.

09/23 – 10/22

Será un buen momento para deshacerte de todo aquello que ya cumplió un ciclo en tu vida. Selecciona lo que ya no usas para luego regalarlo a alguien que lo necesite. Por otro lado, podrían surgir conflictos por herencias o temas financieros. Recuerda que tienes fundamentos para defender lo tuyo.

10/23 – 11/22

Cuando aprendas a ver a la persona que tienes enfrente con mayor sentido común, conseguirás mejorar tu situación sentimental. Diles adiós a ciertas creencias familiares. Quizás llegó el momento de dejar atrás una relación que no te conviene y abrirte a nuevas oportunidades para vincularte.

11/23 – 12/20

Deberás armarte de paciencia en el trabajo y evitar buscar pretextos para evadir las tareas cotidianas, porque esta actitud podría afectarte. En la salud, convendrá que seas más precavido de lo habitual, con la alimentación, ya que podrías estar más propenso a sufrir indigestiones.

12/21 – 01/19

En el terreno amoroso, ¿no te parece que estás demasiado dominante? Si quieres que tu vida romántica prospere, tendrás que aceptar los tiempos que te plantea la experiencia. Si tienes hijos, trata de no sobreprotegerlos y fomenta que valoren sus recursos para alcanzar felicidad.

01/20 – 02/18

Podrían plantearse algunas descoordinaciones o falta de sincronía en el ámbito hogareño. Te tocará poner a raya algunas intromisiones y delimitar los bordes de tu círculo privado. Las circunstancias requerirán que te bases en los valores familiares y encuentres en ellos el apoyo para sostenerte.

02/19 – 03/20

Podrían surgir cambios de planes respecto a estudios o viajes, así que presta atención para no olvidar información importante. El diálogo con una persona de valores sólidos te servirá para entender dónde estás parado y extraer aprendizajes concretos de las circunstancias que estás atravesando.