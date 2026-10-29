María Corina Machado agradece a EE.UU. por abrir la puerta a la libertad en Venezuela

La líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, agradeció a EE.UU. por abrir la “puerta a la libertad en Venezuela”, en lo que fue su primera conferencia de prensa tras volver al territorio nacional el pasado domingo, y reconoció la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero como un impulso definitivo hacia una transición democrática.

En el encuentro con los medios de comunicación llevado a cabo este jueves en las instalaciones de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), institución de la cual Machado es egresada, la dirigente política destacó que las fechas para organizar las próximas votaciones presidenciales ahora “están establecidas con firmeza”.

“Han quedado más claro los plazos (…) eso atiende con responsabilidad la urgencia de un país”, afirmó la opositora, quien marcó así su reincorporación a la política interna tras una ausencia de diez meses en el extranjero. Su presentación ante la prensa se produjo poco tiempo después de un mensaje oficial emitido a última hora por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez.

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Maria Corina Machado: “Mi presencia en Venezuela es la demostración de que esa transición avanza”, afirmó María Corina Machado al referirse a su relación con Estados Unidos. pic.twitter.com/xBACqQ2V7z — Reporte Ya (@ReporteYa) October 29, 2026

Esta postura surge como respuesta a los lineamientos emitidos por el gobierno estadounidense a través del secretario de Estado, Marco Rubio, quien el lunes pasado indicó que Rodríguez deberá declarar la vacante del cargo ejecutivo en 2027.

Un retorno coordinado y autónomo

Durante la ronda de preguntas, la líder opositora también abordó el tema de su ingreso al país. A pesar de las semanas previas marcadas por denuncias sobre supuestos bloqueos para frenar su llegada, la líder política omitió los detalles específicos de su ruta, pero confirmó que su movilización se gestionó con total independencia.

“Yo logré regresar a Venezuela con un equipo altamente competente, altamente calificado, muchas personas ayudaron dentro y fuera del país. Fue algo estrictamente autónomo, completamente organizado por nuestros equipos”, explicó Machado.

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