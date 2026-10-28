Murió el juez federal Alvin Hellerstein, que llevaba el caso de Nicolás Maduro

El juez federal Alvin Hellerstein, quien tenía a su cargo la causa judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en la ciudad de Nueva York, falleció en la mañana de este miércoles a la edad de 92 años, según confirmó un vocero del poder judicial.

Hellerstein ocupaba el cargo de juez federal desde 1998 y asumió la conducción del proceso legal contra el exmandatario venezolano luego de su detención e ingreso a territorio norteamericano, informó NTN24.

Reasignación del proceso judicial a Maduro

Tras la muerte del magistrado, las causas bajo su juzgado tendrán un nuevo juez. El portavoz Ed Friedland explicó que el expediente referente a Nicolás Maduro y el resto de los juicios pendientes serán reasignados de manera aleatoria a otro juez federal del mismo distrito.

El cambio en la conducción del tribunal ocurre mientras avanza el cronograma fijado para la causa, cuya fase de juicio oral se encuentra pautada para junio de 2027.

Nuevos cargos y postura de los acusados

En la comparecencia celebrada el pasado jueves 15 de octubre ante el tribunal neoyorquino, Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon “no culpables” ante las recientes acusaciones por conspiración para cometer actos de tortura. Esta imputación se sumó a los cargos iniciales presentados por las autoridades estadounidenses, los cuales contemplan narcoterrorismo, tráfico de drogas y delitos vinculados con armas de fuego.

La pareja permanece privada de libertad en Nueva York desde su captura en enero durante una operación militar de Estados Unidos. Ambos sostienen su condición de “no culpable” frente a la totalidad del expediente y mantienen una solicitud de desestimación del caso con base en el argumento de inmunidad soberana.

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