Keiko Fujimori visitó la cárcel de máxima seguridad de Bukele en El Salvador

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, visitó este jueves parte de las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo, la prisión de máxima seguridad construida por el gobierno de Nayib Bukele y convertida en uno de los principales símbolos de su política contra las pandillas.

Fujimori llegó al penal como parte de su visita oficial a El Salvador, a invitación de Bukele. Durante el recorrido, la mandataria peruana no ingresó a los pasillos donde permanecen recluidos líderes de las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18.

A diferencia de otros funcionarios extranjeros que han visitado el complejo, Fujimori se limitó a conocer el área destinada al control e inspección de los internos y la sala de armería.

Antes del recorrido, la presidenta peruana sostuvo una reunión con el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro; el titular de Defensa, René Francis Merino Monroy; y Belarmino García, director del Cecot. También participaron otros funcionarios salvadoreños y los ministros peruanos del Interior, César Astudillo, y de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez.

Durante el encuentro, Villatoro entregó a Fujimori un documento con información sobre el proyecto de seguridad pública de El Salvador, presentado por las autoridades como el “modelo Bukele”.

La estrategia de seguridad impulsada por el mandatario salvadoreño ha despertado interés entre gobiernos de la región, que han adoptado algunas de sus características, especialmente en materia penitenciaria y de combate al crimen organizado.

En Costa Rica, la presidenta Laura Fernández inauguró recientemente el Centro de Alta Contención de Crimen Organizado, una megacárcel con capacidad para más de 5,000 reclusos considerados de alta peligrosidad. Ecuador, por su parte, puso en marcha un centro de detención con capacidad para 800 personas inspirado en la experiencia salvadoreña.

Foto: EFE Crédito: Rodrigo Sura | AP

El Cecot también ha recibido en los últimos meses a otros dirigentes y funcionarios extranjeros. Entre ellos figuran el presidente de Chile, José Antonio Kast, antes de asumir el cargo; el expresidente de Costa Rica Rodrigo Chaves; la exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos Kristi Noem y la exministra de Seguridad de Argentina Patricia Bullrich.

Una cárcel de 40,000 plazas

El Cecot comenzó a operar en febrero de 2023, durante el régimen de excepción decretado en El Salvador para combatir a las pandillas, a las que las autoridades atribuyeron buena parte de los homicidios que durante años convirtieron al país en uno de los más violentos del mundo.

El complejo penitenciario está ubicado en una zona aislada y árida de Tecoluca, a más de 70 kilómetros de San Salvador. Sus instalaciones están conformadas por estructuras de concreto, hierro, asfalto y acero, vigiladas por agentes penitenciarios y soldados apostados en torres que superan los 15 metros de altura.

La prisión tiene capacidad para unos 40,000 reclusos y fue diseñada para concentrar a los pandilleros considerados más peligrosos por las autoridades salvadoreñas, entre ellos integrantes de la MS13 y Barrio 18.

La política de seguridad de Bukele ha convertido al Cecot en una referencia para gobiernos y dirigentes de América Latina que buscan replicar parte de la estrategia salvadoreña frente al crimen organizado, aunque el modelo también ha sido objeto de cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos por las condiciones de detención y las denuncias de abusos cometidos durante el régimen de excepción.

Sigue leyendo:

• Juez cuestionó insistencia del Departamento de Justicia en deportar a Kilmar Ábrego García

• Trump pide cerrar investigación por desacato sobre deportación de venezolanos a El Salvador

• Venezolano que demandó a EE.UU. por $1.3 millones tras deportación a El Salvador alega que lo detuvieron por tatuaje